Можно не дожить до старости: назван самый опасный алкогольный напиток

Пиво содержит кобальт / Фото pixabay.com

Популярный алкогольный напиток оказался смертельно опасным – вещества, которые в нем содержатся, могут привести к преждевременной смерти.

В частности, оказалось, что пиво – является самым вредным алкогольным напитком. По словам российского врача-психиатра, нарколога Даниила Покровского, алкоголь –наиболее безвредная составляющая пива.

"Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства – пенность, цвет, вкус, – крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт", – цитирует Покровского Вечерняя Москва.

Эксперт отметил, что кобальт – кардиотоксичен. В 375 миллилитрах пива содержится его суточная предельно допустимая доза. Таким образом, любители пива могут отравиться кобальтом.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", – отметил врач.

В то же время одним из наименее вредных алкогольных напитков является красное сухое вино. Этот напиток богат витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.

Напомним, ранее американские ученые заявили, что алкоголь и проблемная кожа взаимосвязаны. По их словам, употребление алкоголя влечет за собой нарушения основных обменных процессов в организме человека, сбивает работу почек, сердца, печени и костного мозга. У человека падает иммунитет, отчего растет количество бактериальных и грибковых инфекций, а вместе с ними, соответственно, и кожных дефектов.