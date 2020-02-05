Коронавирус почти в Украине: минимум 20 украинцев оказались в ловушке

У 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. На борту находятся и украинцы.
Минимум 20 украинцев сейчас находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, который принудительно отправлен на 14-дневный карантин: на судне зафиксирована вспышка коронавируса.
Заболели 10 пассажиров лайнера, сообщает Радио Свобода. После этого Diamond Princess отправили на карантин в порту Йокогамы.
Тем временем в Украину доставили тест-системы для выявления коронавируса – но всего на 25-30 случаев.
"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев.
Хотя существуют договоренности с ВОЗ насчет дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", – прояснил ситуацию директор директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский.
На данный момент ни одно подозрение на заражение коронавирусом в Украине не подтвердилось. Однако еще двое пациентов с подозрением на коронавирус еще диагностируют.
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Китайский коронавирус – новости
Актуальные данные по эпидемии коронавируса по состоянию на 5 февраля 2020:
- заражено – 24560 чел. (+3901 за сутки);
- умерли – 493 (+66);
- выздоровели – 910 (+230).
Динамика изменения количества зараженных за последние две недели:
- 24.01: 830
- 25.01: 1.287
- 26.01: 2.038
- 27.01: 2.860
- 28.01: 4.581
- 29.01: 6.063
- 30.01: 7.909
- 31.01: 9.822
- 01.02: 11.948
- 02.02: 14.549
- 03.02: 17.388
- 04.02: 20.626
- 05.02: 24.560
Ранее была названа роковая дата для коронавируса, когда китайский вирус достигнет своего пика. На поверхностях в благоприятной среде новый коронавирус может выживать до 5 дней.