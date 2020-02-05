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Коронавирус почти в Украине: минимум 20 украинцев оказались в ловушке

5 февраля 2020, 17:27

У 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. На борту находятся и украинцы.

Коронавирус почти в Украине - минимум 20 украинцев попали в ловушку
Коронавирус почти в Украине - минимум 20 украинцев попали в ловушку / Reuters

Минимум 20 украинцев сейчас находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, который принудительно отправлен на 14-дневный карантин: на судне зафиксирована вспышка коронавируса.

Заболели 10 пассажиров лайнера, сообщает Радио Свобода. После этого Diamond Princess отправили на карантин в порту Йокогамы.

Тем временем в Украину доставили тест-системы для выявления коронавируса – но всего на 25-30 случаев.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев.

Хотя существуют договоренности с ВОЗ насчет дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", – прояснил ситуацию директор директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский.

На данный момент ни одно подозрение на заражение коронавирусом в Украине не подтвердилось. Однако еще двое пациентов с подозрением на коронавирус еще диагностируют.

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Китайский коронавирус – новости

Актуальные данные по эпидемии коронавируса по состоянию на 5 февраля 2020:

  • заражено – 24560 чел. (+3901 за сутки);
  • умерли – 493 (+66);
  • выздоровели – 910 (+230).

Динамика изменения количества зараженных за последние две недели:

  • 24.01: 830
  • 25.01: 1.287
  • 26.01: 2.038
  • 27.01: 2.860
  • 28.01: 4.581
  • 29.01: 6.063
  • 30.01: 7.909
  • 31.01: 9.822
  • 01.02: 11.948
  • 02.02: 14.549
  • 03.02: 17.388
  • 04.02: 20.626
  • 05.02: 24.560

Ранее была названа роковая дата для коронавируса, когда китайский вирус достигнет своего пика. На поверхностях в благоприятной среде новый коронавирус может выживать до 5 дней.

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