Ученые установили, какие именно женщины фанатеют от секса

Секс. Иллюстративное фото / Maxim

Команда исследователей из Андалузского института сексологии и психологии (руководимая авторитетным сексологом Франсиско Кабельо) закончили долгое исследование особенностей женского полового влечения.

Соответствующее сообщение опубликовал портал La Vanguardia.Всего на протяжении исследования ученые опросили 22 тысячи испаноговорящих женщин из 71 страны мира.В конечном счете, выяснилось - самый высокий уровень сексуального влечения оказался у тех женщин, которые разъехались с постоянным партнером.Кроме того, женщины-лесбиянки и бисексуалки гораздо регулярнее интересуются сексом, чем гетеросексуалки. Интересно, что уровень либидо зависит и от образования — у девушек, окончивших университеты, сексуальное желание гораздо выше, чем у тех, кто имеет только среднее образование.

Любопытно, что постоянно работающие женщины любят секс намного больше домохозяек, а "левачки" имеют гораздо более высокое либидо, чем фанатки "правых" взглядов.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему женщины любят секс с богатыми мужчинами. Позднее медики рассказали, как нужно заниматься сексом мужчинам с большими пенисами.