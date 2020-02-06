Половые излишества: топ-3 поз в сексе, которые любят мужчины

Секс / Maxim

Это вполне очевидный факт - предпочтения мужчин и женщин в интиме порой крайне отличаются.

Портал УНИАН все разведал и рассказал, какие секс-позы больше всего любит "сильный пол".

1. На четвереньках ("раком", "прачка"). Женщина преклоняет колени, упирается руками в кровать, а мужчина таранит пенисом ее сзади. В такой партнер довлеет, а партнерша ласкает свой клитор руками.

2. Всадница. Тут уже женщина получает на время секса влась над мужчиной. Кроме того, она так легко может регулировать частоту и интенсивность движений. Далее - чтобы получит от этой позы максимум, женщина должна встать на колени, податься вперед, а затем аккуратно скакать на пенисе.

3. Миссионерская поза. Пресловутая сексуальная классика, которую знать надо - женщина с раздвинутыми ногами на спине, а мужчина проникает сверху. Такую позу легко можно разнообразить ее можно так - подложить подушку под попу женщины. Так смениться угол пенетрации. Кроме того, партнерша сжать партнера ногами с боков - чтобы усилить ощущения.

Напомним, ранее в Сети опубликовали список лучших поз для секса втроем. Позднее эксперты рассказали, как удобно устроить секс в авто.