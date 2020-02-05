ВОЗ бьет тревогу: для борьбы с коронавирусом нужна баснословная сумма

В ВОЗ назвали сумму, необходимую для борьбы с смертельным вирусом / Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здоровья заявили, что нуждаются в почти 700 миллионах долларов для борьбы с новым видом коронавируса, который распространяется по миру после из китайской провинции Ухань.

Как уточнили в организации, для борьбы с опасным недугом нужно 675 миллионов долларов.

"Мы начинаем стратегический план готовности и реагирования. Мы просим 675 миллионов долларов для финансирования этого плана на следующие три месяца. Это большая сумма. Однако это значительно меньше, чем та сумма, с которой мы можем столкнуться, если не будем инвестировать в превентивные меры", - пояснил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-конференции, пишет Reuters в среду, 5 февраля.

По слова директора ВОЗ, около 60 млн долларов нужно для деятельности ВОЗ, а остальные деньги будут поделены между странами, которые в данный момент нуждаются в финансовой помощи.

Ранее Главред писал, что сегодня Украина получила немецкую тест-систему, которая способна оперативно проводить диагностику нового вируса на современном уровне.

По информации МОЗ, наборы были разработаны в Германии специально для выявление нового типа вируса их Ухани. Следующим шагом украина планирует поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства госбюджета.

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По информации Минздрава, диагностику вируса в Украине будут проводить только в случаях, отвечающих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, что отмечено в рекомендациях ВОЗ.

Также отметим, в МОЗ назвали самые опасные места, в которых украинцы могут подхватить китайский коронавирус. По информации пресс-службы, возможное распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая возможно в местах массового скопления людей.

На данный момент ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано.