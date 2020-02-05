Ученые объяснили, грозит ли миру пандемия коронавируса

Ученые заявили об опасности пандемии коронавируса / Фото Reuters

Из-за масштабной эпидемии нового короноваруса, которая быстро распространяется по миру из Китая, ученые забили тревогу и заявили о возможности пандемии.

Как пишет science alert, пандемией ВОЗ называет тот вирус, который распространился по всему миру. В то же время, центры США по контролю и профилактике информируют, что пандемия может быть также распространена только в нескольких странах или континентах, но главной причиной объявления ее является поражение большого количества людей.

По данным же Минздрава Великобритании, вирусная вспышка может быть названа пандемией в том случае, если она заметно отличается от других штаммов и у людей практически нет к ней приобретенного иммунитета.

Пандемия - что это

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Например, говорить о пандемии гриппа можно тогда, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями.

Ранее Главред писал, что по состоянию на 5 февраля в мире зарегистрировано уже 24 505 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, при этом коронавирус уже унес жизни 493 человек.

Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира. При этом в МОЗ акцентируют, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Также отметим, в ВОЗ забили тревогу из-за нехватки денег и заявили, что на борьбу с опасным вирусом нужно найти 600 млн долларов. Часть из этой суммы пойдет на деятельность самой ВОЗ, а остальные деньги будут поделены между странами, которые нуждаются в финансовой помощи.