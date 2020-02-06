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"Сжигать погибших в крематориях": Комаровский развеял мифы о коронавирусе

6 февраля 2020, 10:25

Перекись, хлорка и спирт убивают коронавирус, утверждает Евгений Комаровский.

Комаровский
Евгений Комаровский оценил мифы о коронавирусе / УНИАН

Наряду с нарастающей паникой из-за распространения нового коронавируса также формируется много мифов.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ряд утверждений, связанных с коронавирусом 2019-nCoV.

Он подчеркнул, что многие утверждают, что противогаз защищает от коронавируса. Комаровский не отрицает этот тезис, однако рекомендовать широкой публике такой метод защиты не стал.

Читайте такжеОпасность для всех: Комаровский предупредил об угрозе коронавирусаКомментируя новости о том, что в Китае тела погибших от коронавируса якобы намерены сжигать в крематориях, он отметил, что вирусы не живут в телах мертвых, поэтому необходимости в такой процедуре нет.

Говоря о том, что боится ли коронавирус хлорки и спирта, Комаровский рассказал, что перекись, хлорка и спирт убивают коронавирус, а вот кварцевание является бессмысленным, ведь один человек может заразить все помещение.

Медик также оценил популярное утверждение о том, что якобы "вьетнамская звездочка" помогает от коронавируса. По его словам, мазь не способна защитить от вируса и является бесполезной.

Читайте такжеПосылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасаться

Наконец Комаровский прокомментировал миф о том, что человек, зараженный коронавирусом обязательно умрет. Врач напомнил, что вероятность выздороветь зараженного коронавирусом 2019-nCoV очень высока и превышает 90%.

Напомним, ранее в Укрпочте рассказали о риске заражения коронавирусом через посылки AliExpress.

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