Как убрать "ушки" на бедрах: эксперт показала комплекс супер упражнений

Ирина Кайданович / Фото instagram.com/ira.kaidanovich

Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович, которая ранее рассказала, как провести дома эффективную тренировку на ягодицы, показала, как убрать "ушки" на бедрах в домашних условиях. Для выполнения этого комплекса упражнений понадобится резинка для фитнеса.

Упражнения выполняются по кругу, круг повторяется 4-5 раз подряд. Если фитнес-резинки не используются, значит нужно выполнить в 2 раза больше повторений, написала Ирина Кайданович в Instagram.

Как убрать ушки на бедрах с помощью резинки

Упражнение №1. Нужно опереться одной рукой о стул или стену. На ноги надеть фитнес-резинку. Выполнять махи ногой в сторону – по 20 раз на каждую ногу. При этом нога должна быть ровной, мышцы напряжены.

Как убрать ушки на бедрах / instagram.com/ira.kaidanovich

Упражнение №2. Без перерыва на отдых выполняется следующее упражнение - переход с одной ноги на другую, попу нужно отвести назад, выполнить 20 повторений.

Как убрать ушки на бедрах / instagram.com/ira.kaidanovich

Как убрать ушки на бедрах / instagram.com/ira.kaidanovich

Упражнение №3. После первых двух упражнений можно дать себе небольшой отдых. Далее лечь на коврик и выполнять махи ногой вверх. На каждую ногу по 20 повторений. Ногу нужно держать ровно и напрягать мышцы.

Как убрать ушки на бедрах / instagram.com/ira.kaidanovich

Упражнение №4 выполняется без отдыха от предыдущего. Нужно стать на колени, руками упираться в пол. Согнуть ногу в колене и отводить в сторону. 20 повторений на каждую ногу.

Как убрать ушки на бедрах / instagram.com/ira.kaidanovich

Как убрать ушки на бедрах за короткий срок

Упражнение №5. Перед выполнением этого упражнения снова можно дать себе небольшой отдых, а далее выполнять выпады. Нога должна уходить назад наискось. Сделать 15 повторений на каждую ногу.

Как убрать ушки на бедрах / instagram.com/ira.kaidanovich

Упражнение №6 – выпады в прыжке. Выполняется без отдыха после предыдущего упражнения. Выпады в прыжке повторить 20 раз.

Как убрать ушки на бедрах / instagram.com/ira.kaidanovich

Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина показала супер жиросжигающие упражнения и рассказала, как похудеть при большом весе.

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