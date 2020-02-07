Как убрать "ушки" на бедрах: эксперт показала комплекс супер упражнений

Выполнять упражнения можно с резинкой для фитнеса, а можно и без дополнительного инвентаря.
Эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович, которая ранее рассказала, как провести дома эффективную тренировку на ягодицы, показала, как убрать "ушки" на бедрах в домашних условиях. Для выполнения этого комплекса упражнений понадобится резинка для фитнеса.
Упражнения выполняются по кругу, круг повторяется 4-5 раз подряд. Если фитнес-резинки не используются, значит нужно выполнить в 2 раза больше повторений, написала Ирина Кайданович в Instagram.
Как убрать ушки на бедрах с помощью резинки
Упражнение №1. Нужно опереться одной рукой о стул или стену. На ноги надеть фитнес-резинку. Выполнять махи ногой в сторону – по 20 раз на каждую ногу. При этом нога должна быть ровной, мышцы напряжены.
Упражнение №2. Без перерыва на отдых выполняется следующее упражнение - переход с одной ноги на другую, попу нужно отвести назад, выполнить 20 повторений.
Упражнение №3. После первых двух упражнений можно дать себе небольшой отдых. Далее лечь на коврик и выполнять махи ногой вверх. На каждую ногу по 20 повторений. Ногу нужно держать ровно и напрягать мышцы.
Упражнение №4 выполняется без отдыха от предыдущего. Нужно стать на колени, руками упираться в пол. Согнуть ногу в колене и отводить в сторону. 20 повторений на каждую ногу.
Как убрать ушки на бедрах за короткий срок
Упражнение №5. Перед выполнением этого упражнения снова можно дать себе небольшой отдых, а далее выполнять выпады. Нога должна уходить назад наискось. Сделать 15 повторений на каждую ногу.
Упражнение №6 – выпады в прыжке. Выполняется без отдыха после предыдущего упражнения. Выпады в прыжке повторить 20 раз.
Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина показала супер жиросжигающие упражнения и рассказала, как похудеть при большом весе.
Как убрать ушки на бедрах видео
УБИРАЕМ УШКИ НА БЁДРАХ??? ⠀ 1️⃣ Отводим ноги в сторону. На каждую по 20 раз. Нога ровная напряжена. ⠀ После без отдыха ⠀ 2️⃣ Переходим с одной ноги на другую 20 повторений. Попу отводим назад. ⠀ Отдыхаем ⠀ 3️⃣ Поднимаем ногу вверх. На каждую по 20 повторений. Ногу держим ровно и напрягаем. ⠀ После без отдыха ⠀ 4️⃣ Сгибаем ногу в колене и отводим в сторону. 20 повторений на каждую ногу. ⠀ Отдыхаем ⠀ 5️⃣ Выпады. Нога уходит назад наискось. По 15 повторений на каждую ногу. ⠀ После без отдыха ⠀ 6️⃣ Выпады в прыжке. Повторяем 20 раз. ⠀ Повторяйте такой круг упражнений 4-5 подходов и вы забудете что такое УШКИ НА БЁДРАХ? Резиночки у меня @kai.shop__ . Если без резинок , делаем в 2 раза болеешь повторений) #кайданович_спорт