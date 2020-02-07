В широко распахнутые ворота: топ-3 поз для секса, которые обожают женщины

Секс. Иллюстративное фото / sterzhen.info/

Это бесспорно, что у всякой девушки/женщине есть свои четкие вкусы в сексе.

Однако, все же наличествуют позы, от которых кайфует большинство представительниц "слабого пола", сообщает УНИАН.

№1. Миссионерская. То-то и оно, гранитной крепости классика по прежнему заводит дам. Объясняя, почему они любят эту позу - прежде всего потому, что "тают", когда мужчина как бы доминирует. Плюс при миссионерской самый лучший зрительный контакт.

№2. "Раком" (по-собачьи, поза прачки). Некоторые женщины без ума от этой сексуальной позиции, ведь она позволяет получить глубокое проникновение, стимуляцию клитора (либо своими руками, либо руками партнера). Также мужчина может массировать соски дамы.

№3. На животе - по-быстрому и уютно. Женщина ложится на живот, мужчина - сверху и входит в нее. Это - отличный вариант для достаточно глубокого проникновения, но без болезненных ощущений.

Напомним, ранее эксперт рассказал, секс в каких позах доведет женщин до оргазма. До этого в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз.