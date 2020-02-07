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Приятное лекарство: врач рассказал, сколько секса хватит для здоровья

7 февраля 2020, 04:01

Такая вот, почти вечная история - сколько нужно секса для того, чтобы чувствовать себя здоровым.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / Fotolia

Вокруг секса и отношений людей сложились тысячи и тысячи мифов, но определенные правила при этом тоже есть.

В интервью радио Sputnik авторитетный врач-сексолог Евгений Кульгавчук в деталях рассказал о том, что многие люди крайне неправильно представляют себе, что такое "нормальная" частота секса и руководствуются некими самостоятельно придуманными ориентирами. Причем очень часто ‒ в ущерб собственному психологическому и физическому самочувствию.

 "В сексологии есть такое понятие как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже", – рассказал Кульгавчук.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие серьезные болезни грозят "забившим" на секс людям среднего возраста. Позднее медики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщин.

здоровье болезнь секс интим
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