Витамин Е – для чего и как принимать главный витамин красоты

Витамин Е – в продуктах, для чего нужен, инструкция и как принимать витамин Е / 1zoom.ru

Витамин Е является рекордсменом по использованию в косметологии, ведь его главная сила и способность – борьба со старостью. Именно он спасает наши клетки от преждевременного старения. Недаром его прозвали витамином молодости и красоты.

К слову, про витамин Е кратко и доступно все объяснила диетолог-гастроэнтеролог Галина Незговорова в видео, которое находится в самом конце статьи. Мы же рассмотрели действие, пользу и вред витамина Е более детально.

Помимо защиты и улучшения работы клеток витамин Е также:

улучшает работу сосудов, сердца и печени;

нормализует репродуктивную функцию у прекрасного пола, а у сильного – гормональный фон;

обеспечивает профилактику болезни Альцгеймера.

Его главные свойства – противовоспалительная, сосудорасширяющая и антитромбоцитная. То есть полезен:

витамин е для лица – защищает от ультрафиолета, заживляет мелкие ранки и рассасывает ранние морщинки, борется с шелушением сухой кожи, лечит угри и пигментные пятна;

– защищает от ультрафиолета, заживляет мелкие ранки и рассасывает ранние морщинки, борется с шелушением сухой кожи, лечит угри и пигментные пятна; витамин е для кожи – см. предыдущий пункт, плюс это профилактика онкозаболеваний;

– см. предыдущий пункт, плюс это профилактика онкозаболеваний; витамин е для волос – помогает от выпадения, восстанавливая поврежденные волосяные луковицы и стимулируя рост новых, делает волосы мягче и не такими ломкими;

– помогает от выпадения, восстанавливая поврежденные волосяные луковицы и стимулируя рост новых, делает волосы мягче и не такими ломкими; витамин е при беременности – снижает до минимума риск выкидыша на ранних сроках, предотвращает нарушение развития плаценты, защищает плод от внешних негативных влияний. Это также профилактика нарушений кровообращения и гормональных, он помогает с доставкой кислорода в клетки, участвует в формировании дыхательной системы малыша, борется с образованием тромбов в сосудах.

К слову, витамин Е вообще называют женским м витамином счастья, ведь он помогает при с проблемным менструальным циклом, занимается отладкой половых желез, стабилизируя гормональный фон, лечит так называемую инфантильную матку. И это помимо перечисленного выше влияния на состояние волос, кожи и пр.

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Минимальная доза – 8-10 мг за одни сутки. Оптимальная – 15 мг. Опасная – свыше 100 мг, эту норму превышает не следует.

Если говорить об аптечных капсулах, то для взрослых (детям, как правило, никогда не назначается):

дозировка 100 мг – по 2-4 капсулы/сутки;

200 мг – по 1-2 капсулы/сутки;

400 мг – по 1 капсуле.

При нарушениях менструального цикла (если идет как добавка к гормональной терапии) назначается, начиная c 17-го дня цикла, по 300-400 мг через день.

Снижают дозы, если человек уже пьет нестероидные противовоспалительные препараты, сердечных гликозиды, глюкокортикостероиды (препарат их усиливает эффект). Увеличивают дозы – при одновременном приеме железа.

Не рекомендуется принимать витамин Е одновременно с другими витаминными комплексами, в состав которых он уже входит – чтобы избежать передозировки.

Если принимать витамин Е 400 c антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона), это повышает риск гипотромбинемии и развития кровотечений.

Минеральные масла, колестирамин и колестипол снижают всасывание этого витамина.

Осторожно: при врожденном буллезном эпидермолизе в областях, пораженных облысением, новый волосяной покров может поседеть.

Содержат витамин Е продукты как растительного, так и животного происхождения.

Растительные источники витамина Е – это бобовые и крупы (фасоль, чечевица, арах и пр.), семена подсолнечника, растительные масла (подсолнечное, каноловое и др.), листовые овощи (зелень и шпинат, брокколи и спаржа в первую очередь).

Животные источники витамина Е – морепродукты (перво-наперво – креветки) и рыба (от селедки до лосося), молочные продукты, мясо, сливочное масло и яйца.

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Витамин Е есть не только в продуктах. Наиболее верный способ напитаться им – пить уже готовые капсулы, купленные в аптеке (говоря про витамин Е – цена в аптеках Киева колеблется в районе 58-72 грн за тридцать капсул, более популярная дозировка витамин Е 400 – около 150 грн за то же количество капсул).

Витамин E назначают для/при:

профилактики/лечения гиповитаминоза Е (недостатка этого витамина);

более быстрого выздоровления после болезни (как инфекционного, так и неинфекционного характера);

при комплексном гормональном лечении нарушений менструального цикла (см. раздел Витамин Е – для чего нужен);

при лечении пролиферативных и дегенеративных изменений связочного аппарата позвоночника, суставов, мышечной дистрофии (питание мышечной ткани нарушается по разным причинам), болезни Лу Герига (боковой амиотрофический склероз);

если питание неполноценное и/или несбалансированное;

при мышечной слабости, то есть если организму надо справляться с физическими нагрузками выше нормы. Сюда же относятся общая вялость и упадок сил;

при психосоматических расстройствах (затянувшееся дурное настроение, постоянная апатия, нервозность, не получается сконцентрироваться на простейших делах).

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Витамин Е нельзя людям с повышенной чувствительностью к нему, в детском возрасте и при острейшем инфаркте миокарда.

Витамин E осторожно принимают больные тяжелым кардиосклерозом, после инфаркта миокарда.

Осторожность соблюдают также, если зафиксирован высокий риск развития тромбоэмболии:

инсульт или паралич, застойная сердечная недостаточность,

пожилой возраст,

длительный постельный режим и варикозные вены нижних конечностей,

уже были эпизоды тромбоэмболий, травмы, крупные операции, постоянный катетер в центральной вене,

рак и его лечение,

ожирение, воспалительное заболевание толстой кишки,

тяжелые заболевания легких, нефротический синдром,

прием гормональных контрацептивов и, наоборот, беременность,

острое инфекционное заболевание,

гипопротромбинемия, вызванная недостатком витамина К.

Витамин Е в капсулах в эти периоды назначается исключительно по рекомендации доктора.

Суточную дозу см. выше – в разделе Витамин Е – норма в день.

Симптомы передозировки:

головокружение и головная боль,

нарушение зрения,

обмороки,

диарея и тошнота,

сильная утомляемость.

Передозировка лечится отменой препарата, при остром отравлении – делается промывание желудка, проводится симптоматическая терапия, назначаются глюкокортикостероиды.

Превышение суточной дозы потребления витамина Е может вызвать недостаток витамина А в организме, а в перспективе – спровоцировать кровотечение и нарушение метаболизма гормонов щитовидной железы, также растет риск тромбоэмболии и тромбофлебитов.

Возможны расстройства желудка: гастралгия (боль в наджелудочной области), диарея (жидкий стул), тошнота.

Может повышаться активность креатинкиназы, возникать креатинурия, расти уровень холестерина в крови, развиваться тромбоз, тромбофлебиты, тромбоэмболия легких.

Есть небольшая вероятность аллергической реакции в виде покраснения и/или зуда кожи, крапивницы (уртикарные высыпания), раздражение кожных покровов, аллергический ринит (насморк), одышка.

Не исключены тяжелые аллергические реакции:

анафилактический шок (резкое падает артериальное давление, появляется сильный зуд кожи, ее бледность или синюшность, наблюдается рвота, отек гортани, шумное и утрудненное дыхание из-за резкого сужения бронхов, гортани, расстройство работы жизненно важных органов, приводящее к потере сознания);

отек Квинке (быстрый отек лица, глаз, языка, губ и гортани – при этом проходимость дыхательных путей нарушается).

Витамин Е обычно хранится три года (максимальный срок пригодности указывается на упаковке) – в оригинальной (фабричной) упаковке при +15-25°C и низкой влажности. Противопоказано попадание прямых лучей солнца.

Родители обязаны ограничить доступ детей к лекарству.