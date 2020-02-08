Половые фокусы: топ-3 лучших и пикантных игр для секса

Секс, игры / Lady

В принципе, хватает пар, которые практикуют секс как есть - в первозданном виде. Тем не менее, много и таких, которые всячески любят приукрасить свой интим.

Портал Бублик составил топ-3 интересных и забавных сексуальных игр.

1. Стриптиз и настольный теннис. Расставить на противоположных концах пустого стола пластиковые стаканчики (от 6 до 8 с каждой стороны). Встать друг напротив друга. Затем по очереди пытаться закинуть шарик в те стаканчики, которые стоят ближе к партнеру.

Когда один партнер попадает шариком в "лузу", то второй убирает со стола этот стакан и снимает с себя часть одежды. Игра идет, пока стаканчики не кончатся. Проигравший исполняет любое секс-желание победителя.

2. Карты желаний. Здесь каждой масти присваивается секс-значение. К примеру, червы — целовать грудь, бубны — массировать вагину, трефы — мастурбировать, пики — минет или куннилингус. Партнеры тянут карты по очереди и выполнять то, что они вам предписывают. Сколько очков выпало — столько секунд это делать.

3. Шаг вперед и два назад. Партнерша лежит на кровати, а партнер стоит в дверях спальни. Она задает ему вопросы о себе — от обычных (любимый цвет, в какую страну вы хотите поехать) до сексуальных (любимая поза и т.д.).

Если мужчина отвечает правильно — делает шаг вперед, ошибся — назад. Когда он наконец-то доберется до женщины, то получит награду в виде секса. Только не нужно слишком увлекаться сложностью вопросов - а то игра занятеться.

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