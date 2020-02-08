Точка входа: эксперты рассказали, какие позы для секса больше всего любят люди

Секс-позы / Sex.missfit

Человечество за всю свою долгую и, чего греха таить, похотливую историю придумало невероятное число поз для занятия сексом.

Какие-то - простые до чрезвычайности, иные — крайне сложные и непростые. Портал Бублик составил топ-3 самых популярных секс-поз.

№1. На четвереньках ("раком", "прачка", "по-собачьи"). В среднем, более 35% посещающих экспертов-сексолога пар заявляли о том, что больше всего им нравится именно такая поза. Она приносит массу оргазмических ощущений, а мужчинам открывается отличный вид на женскую спину и попу.

№2. Миссионерская. 22,5% пар объявили, что лучше всего их устраивает наипростейшая поза — миссионерская. Движения лаконичные, все максимально просто и по-домашнему. Именно так пары гораздо меньше устают и, как правильно, их не тянет отменять секс из-за усталости.

№3. "Пастушка". Это этакий гибрид "наездницы" и "миссионерки". Женщина оседлывает мужчину и сразу же разлегается на нем. Такую позу любят сильно уставшие мужчины, которым к концу дня уже трудно активно шевелиться. Набрала поза "пастушка" 19,4% голосов

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 поз для секса, которые точно приведут к оргазму. До этого был обнародован топ-3 поз для секса, которые обожают женщины.