Борьба с коронавирусом: в Китае разработали уникальное устройство

Китайским исследователям удалось сделать важное открытие в борьбе с жутким вирусом / Фото Reuters

Уже более двух месяцев страны мира страдают от ужасного вируса, который впервые появился в китайской провинции Ухань в декабре прошлого года. Чтобы бороться и вовремя выявлять недуг, ученые из университета науки и техники Гонконга (HKUST) изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики заражения коронавирусом.

Как пишет пресс-служба университета, исследователи из Гонконгского университета науки и техники недавно изобрела самый быстрый в мире портативное устройство для диагностики 2019-nCoV.

Ученый считают, что их прибор дает возможность за 40 минут определить наличие или отсутствие вируса в пробах. До этого самые быстрые технологии давали результат в промежутке от 1,5 до 3 часов.

Устройство исследует образцы, взятые из носовой полости больного, и может обрабатывать до восьми образцов одновременно. В вузе добавили, что устройство уже получило международный сертификат. Его начали использовать в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй.

Ранее Главред уже сообщал, что по состоянию на пятницу, 7 февраля, вирус в Китае - коронавирус 2019-nCoV, подхватили более 31 тысячи человек, а от него умерли свыше 630 заболевших. Инфицированные умерли от пневмонии, которую вызывает новый вирус, приводит Интерфакс данные Госкомитета Китая по делам здравоохранения.

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Отметим, на днях Украина получила немецкую тест-систему, которая способна оперативно проводить диагностику нового вируса на современном уровне.

По информации МОЗ, наборы были разработаны в Германии специально для выявление нового типа вируса их Ухани. Следующим шагом украина планирует поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства госбюджета.

Также отметим, в МОЗ назвали самые опасные места, в которых украинцы могут подхватить китайский коронавирус. По информации пресс-службы, возможное распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая возможно в местах массового скопления людей.

На данный момент ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине не зафиксировано.