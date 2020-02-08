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Эпидемия рака в Украине: врач-онколог забил тревогу и озвучил шокирующие данные

8 февраля 2020, 00:01

Врачи заявляют, что Украина никак не борется с эпидемией онкологических заболеваний.

Онкология
Онкология в Украине перерастает в эпидемию / Евроонко

Врачи-онкологи бьют тревогу из-за резкого увеличения количества больных раком в нашей стране. Так, в Украине более миллиона человек имеют онкологические заболевания, эта цифра растет с каждым годом.

По словам врача-онколога Антона Шкиряка в интервью на ObozTV, на сегодняшний момент пациент с этой страшной болезнью абсолютно брошен государством.

"На сегодняшний день мы имеем более миллиона онкобольных в государстве. Мы ежегодно обнаруживаем 140 тыс. новых случаев. Из этих 140 тыс. 30 тыс. людей умирают в течение первого года. Из этих 140 тыс. около 32% не получают полноценного специального лечения в связи со своей болезнью, то есть остаются без медицинской помощи", – рассказал Шкиряк.

Как заявил врач, согласно со статистикой, в последнее время трудоспособные украинцы все чаще болеют онкологией. Среди мужчин лидирующие позиции занимает рак легких, а также рак простаты. Среди женщин – рак молочной железы, околоректальный рак.

"Каждый год мы видим процент, который увеличивается. Это эпидемия. За пять лет мы потеряли 348 тыс. граждан. В тылу, а не на фронте! Это трагедия общегосударственного масштаба", – подчеркнул врач.

Также Шкиряк сообщил главные факторы роста онкозаболеваемости в Украине:

  • Чернобыль и ужасная экология,
  • низкокультурное питание,
  • малоподвижный образ жизни,
  • стрессовые факторы.

Также врач обратил внимание на то, что в Украине, к сожалению, нет государственной программы раннего скрининга и обнаружения онкологии. Кроме того в Украине сегодня на медицину выделяется менее 3% ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 7,5% ВВП.

Даже не смотря на печальную статистику по количеству заболеваний, врачи не боятся ничего святого и наживаются на чужом горе, а также занимаются разворовыванием денег.

Напомним, главный врач Национального института рака Андрей Безносенко, который находится на этой должности около четырех лет, может быть причастен к совершению ряда преступлений по признакам ч. 1 ст. 184, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ст. 366 УК Украины.

"Следствием установлен факт того, что врач-онколог поликлинического отделения Шепиль А.В. с согласия главного врача Безносенко А.П. предлагал пациентам приобрести лекарства для проведения химиотерапии, назначенной Безносенко А.П. или заведующим поликлиническим отделением Высоцким А.Г. Расценки на препараты варьировались от 5 000 до 40 000 гривен за один сеанс", - сообщают СМИ.

Ранее Главред сообщал, что в России скончался от рака известный хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, у которого в 2018 году диагностировали рак желудка. Врачу было всего 39 лет. Отметим, незадолго до своей кончины, Павленко опубликовал прощальное сообщение на своей странице в Фейсбуке, в котором рассказал, что за последние два месяца болезнь "не оставила шансов" и призвал не опускать руки другим людям с онкологией. 

"Друзья! Мой жизненный путь завершается!", - начал свое сообщение онколог.

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