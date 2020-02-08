  1. Главная
  3. Здоровье

Кушаешь рис – с диабетом смирись: назван самый вредный рис

8 февраля 2020, 09:55

Мы верим в то, что рис – безопасен, полезен и в нем ни капельки вреда для здоровья. Вот так с порога вряд ли кто-то в сторону риса плохое слово скажет.

Назван рис, который провоцирует рак желудка / Instagram

Все, что красиво выложено на полках супермаркетов, нам кажется де-факто безопасным. Мы верим этикеткам и красивым надписям практически безоговорочно – словно в былые времена всему, что было написано в газете. Да что в былые, мы и сегодня, услышав какую-то несусветную ересь с голубого экрана или вычитав в интернете, практически никогда информацию не  проверяем, а сразу бежим в панике делиться новостью с родственниками и друзьями.

Так всей страной мы верили филлипинским докторам, проводившим по телевизору операции без ножа, Алану Чумаку, которая заряжал воду на расстоянии, и Кашпировскому, который обещал всем нам завести будильники.

История под названием "Хочешь похудеть – спроси меня как" - приобрела совершенно новые очертания. Теперь мы верим всем, кто скажет нам, что изобретена некая новая пилюля или чудо-рецепт для ленивого похудения, который за день снимет с нас 10 килограмм, которые мы старательно лелеяли в себе, наслаждаясь пирожными и булочками всю зиму.

Так мы верим в то, что рис – безопасен, полезен и в нем ни капельки вреда для здоровья. Вот так с порога вряд ли кто-то в сторону риса плохое слово скажет. Поэтому мы без особых раздумий выбираем тот пакет риса, который нам больше подходит по цене, и бежим лепить голубцы, тефтели и варить плов.

А когда возникают проблемы со здоровьем, заливаем в себя лекарства, бежим к врачам, и даже думать не хотим, что виной всему – вредный рис.

Какой рис вреден для здоровья

Если вы из числа покупателей белого шлифованного риса, то вы должны поставить на чашу весов то, что для вас имеет значение – ваше здоровье или ситуативная экономия денег (ситуативная потому, что потом придется тратиться на лекарства).

Дело в том, что белый шлифованный рис опасен для здоровья.

Рак желудка

Будете крайне удивлены, но привычный всем рис, к которому мы привыкли с самого детства, когда в детсаду и в начальной школе нас заставляли есть рисовую кашу с молоком, покрыт тальком, который используется при его упаковке.

Так вот, этот самый тальк – коварный враг вашего желудка, так как он из числа канцерогенов. А канцерогены, как известно, не только провоцируют болячки, но и являются причиной рака – таким образом, рак желудка обеспечен.

Витамины

Прежде, чем такой рис попадает в вашу кастрюлю, его так тщательно обработали, то в нем не осталось ни капли витаминов и микроэлементов – только крахмал. Выжали все – запомните это навсегда! И, заметьте, в белом шлифованном рисе нет также и доли полезных для микрофлоры желудка грубых пищевых волокон. Нет в шлифованном рисе также рисового масла и клетчатки. То есть, если, уплетая за обе щеки такой рис, смакуя плов или голубцы, вы думаете, что вам станет хорошо, потому что вы едите полезное – то вы глубоко заблуждаетесь. Скорее у вас обнаружится авитаминоз В!

Диабет второго типа

Простой белый шлифованный рис, который есть на полках любого продуктового магазина, может стать причиной диабета второго типа. Потому что в этом рисе крайне высокий гликемический индекс, который и "приглашает в гости" болячку – диабет второго типа.

Какой рис полезный

Самый богатый на витамины и полезные микроэлементы – коричневый рис. Его не обрабатывают, в нем много витамина В. Также в коричневом рисе есть магний для сердца, марганец, который "сжигает" жиры, кальций и клетчатка. Ученые даже доказали, что если кушать коричневый рис систематически, то снижается уровень холестерина, а также опухоли появляются реже.

То есть, если вы введете в свой рацион коричневый рис – то и с желудком все будет путем, и жиром не обрастете, и даже желчевыводящая система хорошо будет работать.

Если вопрос в цене – то вместо шлифованного риса уж лучше покупайте пропаренный. Пропаренный рис в силу обработки содержит хотя бы немного питательных компонентов.

Кому рис есть нельзя

Не взирая на то, вы готовите блюда из вредного белого шлифованного риса, или из коричневого риса – у него есть жесткие противопоказания. Первое, на что следует обратить внимание – любой рис вызывает запоры и метеоризм.

Диабет

От риса и блюд из него нужно бежать подальше диабетикам – дело в том, что в рисе полно быстрых углеводов, которые вполне могут спровоцировать скачки уровня сахара.

Проблемы с желудком

По мнению медиков, также рис лучше не есть тем, у кого имеются проблемы с желудком и кишечником – иллюзия, что рис для желудка полезен.

Ожирение

Если подсесть на рис, то можно значительно прибавить в весе. Да так что мало не покажется, а избавляться от лишних килограммов потом придется долго.

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее сообщалось, никто на фермах свиней сегодня не кормит так, как ваши бабушки и родственники в селах – целый год все пашут, чтобы к Рождеству заколоть свинью. Производителю выгодно, чтобы поросята росли, как на дрожжах, поэтому их пичкают гормонами роста, который провоцирует развитие процессов воспаления, гипертрофию и набухание тканей. В итоге возникает у человека ожирение, склонность к патологическим разрастаниям, включая злокачественные. Поэтому свинина – опасна для здоровья.

диабет рак желудка похудение ожирение рис авитаминоз
Сейчас вы просматриваете новость «Кушаешь рис – с диабетом смирись: назван самый вредный рис». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:43
Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли
10:40
Выстрел в ногу: могут ли украинские спортсмены ездить в Россию на соревнования мнение
10:28
Гороскоп на 8 февраля всех знаков Зодиака: служебные шашни, печальный флирт и острые случаи Видео
10:26
Роспуск Рады: Разумков высказался по поводу перевыборов
10:03
Бойня в Казахстане: в результате погромов и беспорядков погибли 8 человек, десятки пострадавших Видео
09:55
Кушаешь рис – с диабетом смирись: назван самый вредный рис
09:25
От изнуряющего зноя до шквалов с градом: синоптик дал жаркий прогноз на лето
09:04
Почему топ-менеджер страны не может тусить на секс-вечеринках мнение
09:01
"Золотая" коммуналка: эксперты объяснили, откуда в платежках заоблачные цифры
08:55
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
08:35
"Отец зарождения олигархата": "матерый волк" Кравчук попросил не шутить с землей Видео
08:25
Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Зеленским и Богданом
07:57
Смертоносный китайский вирус забрал жизни 724 человек, число заболевших - шокирует
07:31
Выборы в ОРДЛО должны состояться по украинскому законодательству - Разумков
07:30
Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты Видео
06:55
Власть Путина - это очень надолго мнение
06:28
Молодой Папа 2 сезон: что было в девятой серии - как закончился сериал Видео
05:32
Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау Видео
05:01
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
04:32
"Год Большого строительства": Гончарук рассказал о грандиозных планах Кабмина
03:58
"Кража века": эксперт предупредил Пушилина об опасности
03:03
Половые фокусы: топ-3 лучших и пикантных игр для секса
02:15
Дар небес: астролог рассказала, кому светит крупный прикуп в феврале-2020
01:40
"Смешная цифра": эксперт разгромил электронную перепись населения Кабмина
00:52
Точка входа: эксперты рассказали, какие позы для секса больше всего любят люди
00:28
"Арахамия прав": эксперт пояснил бесперспективность гармонизации законов Украины и ЕС
00:19
8 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Федора-поминальника Видео
00:01
Эпидемия рака в Украине: врач-онколог забил тревогу и озвучил шокирующие данные
07 февраля, пятница
23:40
В России продюсер-"путинолюб" написал песню на украинском языке Видео
23:30
Преднамеренный теракт: Канада требует от Ирана огромных компенсаций
23:16
Суд принял решение по оскорблению Зозули фанатами Райо Вальекано
22:57
В Польше украинцы попались на подделке документов для иностранцев
22:54
"Пусть череп продаст": Кравчука взбесило заявление Брагара о собаке
22:35
Итальянский музыкант воссоздал звук коронавируса Видео
22:28
Прощай, Липтон: в МВФ произошли важные кадровые изменения - подробности
21:59
В Херсонской области вспыхнула автозаправка - фото
21:30
В Николаеве пьяный таксист гонялся за "бородатыми и маленькими гномиками" Видео
21:24
Стрельба в Мукачево: Аваков пошел на крайние меры и отдал важный приказ
21:21
Эксперт рассказал, какую опасность несет для страны открытый рынок земли
21:00
Актерам из РФ запретили въезд в Украину на рекордные 10 лет Видео
20:59
Список участников Нацотбора на Евровидение 2020 - первый полуфинал Видео
20:55
В пучине разврата: педагог склонял к сексу своих несовершеннолетних учениц
20:46
Борьба с коронавирусом: в Китае разработали уникальное устройство
20:45
Двум пособникам боевиков ОРДЛО объявили подозрение: все подробности
20:10
Мэр Львова не позволил России забрать прах советского разведчика Видео
20:09
"Закрыть офисы": Зеленский в Италии сделал жесткое заявление
20:03
Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал условие передачи Украине черных ящиков
19:43
"Идиотов жалко": в Сети схлестнулись Аваков и Сытник
19:42
До рези в глазах: магнитная буря сегодня ударила незаметно – что делать Видео
19:36
"На борту уже одна смерть": украинцы сообщили жуткие подробности о ситуации на лайнере
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять