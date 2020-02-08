Кушаешь рис – с диабетом смирись: назван самый вредный рис

Назван рис, который провоцирует рак желудка / Instagram

Все, что красиво выложено на полках супермаркетов, нам кажется де-факто безопасным. Мы верим этикеткам и красивым надписям практически безоговорочно – словно в былые времена всему, что было написано в газете. Да что в былые, мы и сегодня, услышав какую-то несусветную ересь с голубого экрана или вычитав в интернете, практически никогда информацию не проверяем, а сразу бежим в панике делиться новостью с родственниками и друзьями.

Так всей страной мы верили филлипинским докторам, проводившим по телевизору операции без ножа, Алану Чумаку, которая заряжал воду на расстоянии, и Кашпировскому, который обещал всем нам завести будильники.

История под названием "Хочешь похудеть – спроси меня как" - приобрела совершенно новые очертания. Теперь мы верим всем, кто скажет нам, что изобретена некая новая пилюля или чудо-рецепт для ленивого похудения, который за день снимет с нас 10 килограмм, которые мы старательно лелеяли в себе, наслаждаясь пирожными и булочками всю зиму.

Так мы верим в то, что рис – безопасен, полезен и в нем ни капельки вреда для здоровья. Вот так с порога вряд ли кто-то в сторону риса плохое слово скажет. Поэтому мы без особых раздумий выбираем тот пакет риса, который нам больше подходит по цене, и бежим лепить голубцы, тефтели и варить плов.

А когда возникают проблемы со здоровьем, заливаем в себя лекарства, бежим к врачам, и даже думать не хотим, что виной всему – вредный рис.

Какой рис вреден для здоровья

Если вы из числа покупателей белого шлифованного риса, то вы должны поставить на чашу весов то, что для вас имеет значение – ваше здоровье или ситуативная экономия денег (ситуативная потому, что потом придется тратиться на лекарства).

Дело в том, что белый шлифованный рис опасен для здоровья.

Рак желудка

Будете крайне удивлены, но привычный всем рис, к которому мы привыкли с самого детства, когда в детсаду и в начальной школе нас заставляли есть рисовую кашу с молоком, покрыт тальком, который используется при его упаковке.

Так вот, этот самый тальк – коварный враг вашего желудка, так как он из числа канцерогенов. А канцерогены, как известно, не только провоцируют болячки, но и являются причиной рака – таким образом, рак желудка обеспечен.

Витамины

Прежде, чем такой рис попадает в вашу кастрюлю, его так тщательно обработали, то в нем не осталось ни капли витаминов и микроэлементов – только крахмал. Выжали все – запомните это навсегда! И, заметьте, в белом шлифованном рисе нет также и доли полезных для микрофлоры желудка грубых пищевых волокон. Нет в шлифованном рисе также рисового масла и клетчатки. То есть, если, уплетая за обе щеки такой рис, смакуя плов или голубцы, вы думаете, что вам станет хорошо, потому что вы едите полезное – то вы глубоко заблуждаетесь. Скорее у вас обнаружится авитаминоз В!

Диабет второго типа

Простой белый шлифованный рис, который есть на полках любого продуктового магазина, может стать причиной диабета второго типа. Потому что в этом рисе крайне высокий гликемический индекс, который и "приглашает в гости" болячку – диабет второго типа.

Какой рис полезный

Самый богатый на витамины и полезные микроэлементы – коричневый рис. Его не обрабатывают, в нем много витамина В. Также в коричневом рисе есть магний для сердца, марганец, который "сжигает" жиры, кальций и клетчатка. Ученые даже доказали, что если кушать коричневый рис систематически, то снижается уровень холестерина, а также опухоли появляются реже.

То есть, если вы введете в свой рацион коричневый рис – то и с желудком все будет путем, и жиром не обрастете, и даже желчевыводящая система хорошо будет работать.

Если вопрос в цене – то вместо шлифованного риса уж лучше покупайте пропаренный. Пропаренный рис в силу обработки содержит хотя бы немного питательных компонентов.

Кому рис есть нельзя

Не взирая на то, вы готовите блюда из вредного белого шлифованного риса, или из коричневого риса – у него есть жесткие противопоказания. Первое, на что следует обратить внимание – любой рис вызывает запоры и метеоризм.

Диабет

От риса и блюд из него нужно бежать подальше диабетикам – дело в том, что в рисе полно быстрых углеводов, которые вполне могут спровоцировать скачки уровня сахара.

Проблемы с желудком

По мнению медиков, также рис лучше не есть тем, у кого имеются проблемы с желудком и кишечником – иллюзия, что рис для желудка полезен.

Ожирение

Если подсесть на рис, то можно значительно прибавить в весе. Да так что мало не покажется, а избавляться от лишних килограммов потом придется долго.

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршНапомним, ранее сообщалось, никто на фермах свиней сегодня не кормит так, как ваши бабушки и родственники в селах – целый год все пашут, чтобы к Рождеству заколоть свинью. Производителю выгодно, чтобы поросята росли, как на дрожжах, поэтому их пичкают гормонами роста, который провоцирует развитие процессов воспаления, гипертрофию и набухание тканей. В итоге возникает у человека ожирение, склонность к патологическим разрастаниям, включая злокачественные. Поэтому свинина – опасна для здоровья.