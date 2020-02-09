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Кулинарный эксперт развеял ореол загадочности вокруг популярного фуд-тренда

9 февраля 2020, 06:49

Клопотенко объяснил, что такое полба, булгур, манка и кускус.

Евгений Клопотенко сказал, что полба - это пшеница - Что такое полба
Полба - это пшеница, сказал Евгений Клопотенко / Главред

Полба, которая недавно стала популярным фуд-трендом - это полбяная пшеница, и она является одной из самых древних зерновых культур человечества.

В полбе больше полезных веществ, чем в обычной пшенице, но это такая же пшеница, рассказал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что полба, кускус, манка и булгур - это пшеница, просто для разных круп ее по-разному обрабатывают.

"…Одна и та же пшеница. Только манка - немодно. А обжаренная манка - это уже кускус", - добавил собеседник.

Ранее Евгений Клопотенко посоветовал, что зимой лучше воздержаться от употребления помидоров. Эксперт сказал, что зимним заменителем помидоров является хурма.

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