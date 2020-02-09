Как компенсировать ночной недосып: сомнолог дал важный совет

Дневной сон не должен длится больше 45-60 минут / Фото pixabay.com

Дневной сон после бессонной ночи может пойти на пользу организму, однако для этого нужно придерживаться правильной продолжительности сна. Об этом сообщил профессор Роман Бузунов.

По словам президента Российского общества сомнологов, дневной сон не должен длится больше 45-60 минут.

"Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал 3-4 часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь", - цитируют медика Аргументы и факты.

Кроме того, чтобы правильно восполнить дефицита сна, нужно спать именно днем, а не вечером. К примеру, если вы отходите ко сну примерно в 22-23 часа, то ложиться днем нужно не позже 15-16 часов.

А вот тем людям, которые работают по ночам, сомнолог рекомендует ложиться спать сразу после возвращения домой с ночной смены. При этом поспать достаточно 3-4 часа. Если придерживаться этого правила, то к вечеру возникнет сонливость и ночной сон не будет перебит.

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Напомним, ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, как недостаток сна влияет на организм человека. В частности, эксперты утверждают, что недосып тормозит мозговую активность, из-за чего человек не способен правильно воспринимать окружающий мир. Медики рекомендуют пересмотреть свой образ жизни, чтобы выделить для сна минимум 6-8 часов.