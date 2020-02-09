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Хлебнул и крепко уснул: названо молоко, которое действует как снотворное

9 февраля 2020, 11:53

Ученые смогли определить, какое молоко поможет быстро предаться приятным сновидениям.

Названо молоко, которое поможет уснуть / Instagram

Люди делятся на тех, кто любит молоко, и нет. И любовь эта не то, чтобы родом из детства, но в наших широтах пить молоко принято. В селах, конечно, еще можно встретить тех счастливчиков, которые пьют настоящее теплое молоко, которое только что выдоили из коровы – там нет химии, чистый натуральный продукт.

Горожане могут похвастаться разве что свежей упаковкой из супермаркета с хорошим сроком годности.

Молоко, вопреки тому, что некоторые его не переносят по состоянию здоровья, полезное. Не зря же даже на законодательном уровне норма была – выдавать молоко за вредность. Сейчас, правда, это не практикуют, но ученые доказали, что зря.

Оказывается, молоко может заменить снотворное и быстро помогает предаться приятным сновидениям. Правда, не всякому молоку это под силу.

В общем, специалисты смогли четко определить, какое молоко действует на нервную систему человека как успокоительно.

Какое молоко действует как снотворное

Эксперимент был проведен на мышах. Грызунов поделили на две группы. Так вот, одна группа мышей употреблял каждый вечер молоко утреннего сбора, а другая группа – молоко вечернего сбора, и третья группа – Диазепам (снотворное).

И вот что получилось. Те лабораторные грызуны, которых поили молоком утреннего сбора, оставались бодрыми всю ночь. Таким образом, утреннее молоко возбуждает и добавляет энергии!

А вот те животные, которых поили в ходе эксперимента молоком вечернего сбора, были сонливыми – никакой тебе активности, меньше движения, апатия и сон-сон-сон.

Таким образом, ученые пришли к выводу – молоко, которое собрали вечером – сродни снотворному.

Почему молоко действует как снотворное

Ученые смогли определить, что в молоке вечернего сбора в большом количестве присутствуют мелатонин и триптофан. Эти вещества вырабатываются у всех млекопитающих в ночное время, и обеспечивают здоровый сон и процессы регенерации. В молоке вечернего сбора эти вещества появляются именно потому, что они вырабатываются в организме коровы, пишут росСМИ.

Что это дает?

Если вы страдаете бессонницей, и очень не хотите травить свой организм седативными лекарствами, то найдите корову. Точнее, того, кто продает молоко от домашней коровы. Договоритесь о покупке исключительно вечернего молока, и все у вас наладится.

Конечно, если вы не можете найти молоко вечернего сбора, то просто пейте на ночь стакан теплого молока – нервы успокоятся, и сон будет хорошим и крепким.

Почему молоко полезно для женщин

Есть у молока еще одно лечебное свойство, которые должны оценить женщины бальзаковского возраста. В обычном молоке, которое не обезжирили производители, есть кальций, а также необходимые для его усвоения магний, витамин Д и фосфор. Так вот, у женщин в этом возрасте очень хрупки кости, и их следует всячески укреплять. Самый эффективный способ – каждый день пить молоко.


Читайте такжеЛысой голова станет от пирога: названо самое вредное тестоНапомним, ранее сообщалось, обезжиренное молоко вообще очищено от полезных свойств. Но мало того, что такой молочный продукт не несет ничего хорошего организму, так он еще и вредит!

Ученые пришли к неутешительному и устрашающему выводу: во время обезжиривания молока уменьшается в нем количество полезных веществ, а также (внимание!) появляются вредные трансжиры. А трансжиры – это возбудители болезней сердечно-сосудистой системы. Таким образом, обезжиренное молоко вредно.

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