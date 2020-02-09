На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразился украинец - СМИ

Лайнер Diamond Princess / скриншот

Зафиксирован первый случай заражения гражданина Украины смертельным коронавирусом из Китая. Так, украинец находится на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, которое было под карантином в японском порту.

По данным УНН, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусов на борту лайнера. Среди заразившихся гражданин Украины и четверо филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна.

Кроме того, сообщается, что среди заболевших житель Гонконга с гражданством США. Все, у кого подтвердилось заражение китайским коронавирусом, эвакуировали и доставили в больницы.

Отмечается, что заразившимся украинцем является 20-летний член экипажа.

Как ранее сообщал Главред, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, коронавирус обнаружили уже у 70 человек. Один из украинцев рассказал о ситуации на лайнере.