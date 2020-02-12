Эксперт показала упражнения для женщин 40 лет дома - фото

Катя Медушкина - тренировки для женщин 40+ / Фото instagram.com/katya_medushkina

Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая раньше рассказала, чем можно заменить спортивный инвентарь при домашних тренировках, показала упражнения для женщин после 40 – эта тренировка поможет всегда быть в форме.

"С возрастом у нас уменьшается процент мышечной массы. Эти упражнения - отличный вариант мышцы укрепить", - написала Медушкина в Instagram.

Упражнения для женщин 40 лет дома - вертикальная тяга

Это упражнение укрепляет мышцы спины. Также оно придаёт фигуре пропорции "песочные часы", поддерживает осанку и позвоночник.

Это упражнение можно выполнять, как в тренажерном зале, так и в домашних условиях. В частности, дома можно заменить его на тягу эспандеров. Для этого, закрепив дверной упор повыше, нужно тянуть резинку вниз и на себя.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Фото instagram.com/katya_medushkina

Также можно выполнять подтягивания широким хватом на тренажере гравитрон.

Упражнения для женщин после 40 – махи ногой

При выполнении этого упражнения нет осевой нагрузки, а ноги и ягодицы при этом работают. Нужно стать на четвереньки и делать махи ногой. При этом для большей нагрузки можно использовать фитнес-резинку или эспандер.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Фото instagram.com/katya_medushkina

Один из вариантов данного упражнения – мах ногой в наклоне.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Фото instagram.com/katya_medushkina

Упражнения для женщин 40 лет дома - тяга эспандера в наклоне

Данное упражнение позволяет отлично проработать мышцы спины и рук. Для выполнения нужно стать ногами на эспандер, его рукоятки взять в руки и немного наклониться. Спина должна быть прямой, без прогиба в пояснице. Тянуть эспандер вверх.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Фото instagram.com/katya_medushkina

"Если эспандеров у вас пока нет, можно заменить их, в зависимости от упражнения, утяжелителями, гантелями, тренажерами в зале или работать с собственным весом", - посоветовала Медушкина.

Напомним, ранее Екатерина Медушкина назвала три уходовые процедуры, которые помогут убрать дряблую кожу на животе. В свою очередь, эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович написала в Instagram, как избавиться от жира в области живота.