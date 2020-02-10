Что чаще всего провоцирует рак: онколог назвал "страшный" продукт

Ряд продуктов приводят к негативным изменениям в организме, предупредил врач.
Российский врач-онколог Андрей Пылев сообщил, что одним из самых частых факторов риска возникновения онкозаболевая является чрезмерное потребление красного мяса, которое прошло химическую обработку.
Спровоцировать рак может слишком горячая еда и вода, рассказал медик в эфире одного из российских каналов.
По словам эксперта, к негативным изменениям в организме также могут привести кофе и шоколад.
Врач предупредил, что на развитие рака сильно влияет уменьшение количества клетчатки в организме. "На развитие онкозаболевания алкоголь влияет лишь опосредованно", - добавил медик.
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