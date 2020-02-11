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Войти в нее: самые лучшие и удобные секс-позы для оргазма

11 февраля 2020, 00:55

Пока на улице довольно мерзопакостные погодные условия, самое время устроить, как говаривал Борат, небольшой секси-тайм.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / Сosmo

В Украине установилась достаточно дрянная и холодная погода, а, значит, у людей меньше поводов совершать ошибку и выходить из комнаты. Самое время для того, чтобы изучить парочку новых поз для секса.

Портал УНИАН составил небольшую подборку простых интимных позиций, которые принесут качественный оргазм.

1. На четвереньках ("раком", поза прачки), но стоя. Женщина опирается руками на кровать, а мужчина проникает в нее пенисом, стоя на полу. Другой вариант - партнерша ложится попой на край дивана либо кровати. Далее - сгибает ноги в коленях. Они находятся между ног партнера либо же обвивают его поясницу. Главный плюс этой секс-позы - возможность глубокого проникновения.

2. Ноги-ножницы. Партнеры ложатся на бока. Мужчина расставляет ноги, а женщина обхватывает своими ту конечность, что лежит сверху. В такой позе отлично стимулируется клитор.

3. Выше ноги. Женщина ложится навзничь, предварительно положив под попу подушку. Мужчина входит сверху, а партнерша забрасывает ему ноги на плечи (будто складывается пополам). Главное преимущество секс-позы - зрительный контакт. 

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 поз для секса, которые обожают женщины. До этого обнародовали топ-3 необычных поз для секса, которые приведут к оргазму.

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