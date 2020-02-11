Все не так, как кажется: ученые разбили самые популярные мифы о сексе

Секс. Иллюстративное фото / Ивона. Бигмир

Секс, как занятие очень популярное, за многие и многие годы всерьез оброс кучей мифов и заблуждений.

В частности заявляют ученые, далеко не всегда соответствует правде утверждение - люди, долго состоящие в браке, со временем доставляют друг другу все больше и больше удовольствия в постели.

По данным исследователей, удовлетворенность сексуальной жизнью у людей в долгом браке на уровне одиноких респондентов. В то же время у тех, кто периодически уезжает по работе или с иной целью отдельно от своего партнера, данный показатель достаточно высок.

Далее, даже многолетнее совместное проживание часто не снимает табу на обсуждение темы секса. Партнеры часто продолжают считать такие беседы пошлыми и грубыми (боясь как-то обидеть либо разочаровать партнера). В то же время, люди имеющие отношения вне брака, довольно часто откровенны между собой в интимных вопросах.

Напомним, ранее ученые опровергли главный миф насчет поведения женщин во время секса. Позднее эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе.