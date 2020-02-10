Теперь распространяется по-новому: чем снова ошарашил коронавирус

Коронавирус – заразиться теперь можно по-новому

У коронавируса новые симптомы – диарея и кишечное расстройство, уточнили врачи. Заодно они уточнили, как передается коронавирус, который ранее переименовали, – оказывается, может и через фекальные массы.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Medical Association, у 10% пациентов больницы Уханя болезнь началась не с затрудненного дыхания и лихорадки – а с диареи и тошноты. Так что можно смело утверждать, что расстройство пищеварительного тракта в ряде случаев может квалифицироваться как симптом коронавируса.

Также ученые опасаются, что передача коронавируса через фекалии затруднит борьбу с его распространением, тем более в больницах.

В то же время основной способ передачи вируса является прежним – прикосновение к зараженным поверхностям, после чего прикосновение загрязненными руками ко рту, носу и глазам.

Китайский коронавирус – новости

Актуальные данные по эпидемии коронавируса по состоянию на 10 февраля 2020:

заразились – 40561 (+2981) чел.;

умерли – 910 (+97);

выздоровели – 3416 (+636).

По прогнозам британских медиков, число заразившихся новым коронавирусом людей может вырасти до 500 тысяч.

Напомним, из Китая срочно эвакуируют украинцев. 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс.