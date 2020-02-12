Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы

Диета кето подходит не всем / Скриншот с instagram.com/na_na_keto

Кето диета – это сокращенное название кетогенной диеты, которая предусматривает урезание количества углеводов в рационе до минимального количества – 20-50 г в сутки, то есть такая диета является низкоуглеводной.

Главред решил объяснить, что такое кето диета, собрать отзывы экспертов и составить легкое меню на неделю для женщин.Что такое кето диетаНазвание диеты происходит от процесса кетоз, который запускается в организме после того, как он теряет возможность получать энергию привычным путем – сжигая запасы глюкозы, которые появлялись благодаря потреблению углеводов.

Кетозом называется процесс, во время которого для получения энергии организм прибегает к расщеплению жиров. В результате расщепления жиров в организме появляется новый источник энергии – кетоны (кетоновые тела).

Легкая кето диета – меню. Что можно есть на кето диете:

Мясо и птица;

Сало;

Рыба и морепродукты;

Яйца;

Зеленые овощи;

Зелень;

Авокадо;

Оливки;

Орехи;

Семена;

Грибы;

Немного молочных продуктов;

Немного ягод – крыжовник, смородина, малина, черника;

Соль;

Растительные масла.

Лучше не есть за три часа до сна. Чтобы тело приходило в норму быстрее, стоит больше двигаться – в день минимальное количество шагов должно составлять 10 тысяч.

Легкая кето диета – продукты, которые нельзя есть:

Изделия из переработанного мяса (колбасы, сардельки, сосиски);

Сахар;

Фрукты;

Сухофрукты;

Сладости;

Мучные изделия;

Крахмалистые овощи и злаки (в частности, картофель и кукуруза).

Также нельзя пить спиртные напитки.

Чтобы диета кето не навредила организму, перед тем, как в нее входить, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, иначе – возможен плачевный исход.

Кето диета противопоказана людям, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, тем, кто страдает диабетом, имеет болезни почек, желудка или сердца. Также такую диету не стоит соблюдать беременным женщинам и женщинам, которые кормят ребенка грудью.

Легкая кето диета – вред:

Из-за урезания количества углеводов в женском организме может нарушиться синтез половых гормонов – эстроген, прогестерон;

Кетоны в больших количествах отравляют организм;

Диета кето может привести к появлению камней в почках и мышечной дистрофии. Такие последствия возможны, если долго сидеть на диете;

Урезание количества углеводов приводит к быстрой утомляемости;

Возможны проблемы со стулом.

Кето диета часто обсуждается на форумах, о ней высказалось много экспертов, и многие из них предупреждают, что в такой рацион лучше не входить самостоятельно, необходимо советоваться с врачом.

Легкая кето диета – отзывы экспертов:

"…кето-диета – это лечебный протокол питания, который нужно использовать строго по назначению врача. То есть, нельзя просто так взять и завести свой организм в кетоз, только потому, что вы так решили", – приводит слова диетолога Марии Ревун mixsport.pro.

Эксперт отметила, что организму необходимо время, чтобы перестроиться на режим кетоза, и его необходимо правильно настроить.

"Без врача это сделать сложно, ведь нужны специальные аппараты, которые регулируют уровень кетоновых тел в крови. Если их уровень слишком высокий, начинается окисление организма и человек даже может впасть в кому", – предупредила диетолог.

"Кето диета – довольно экстремальный вид диеты. Отказ от углеводов грозит срывами на неправильное питание, головными болями, слабостью, ознобом. При резком переходе на кето диету может возникнуть обострение панкреатита и другие проблемы со здоровьем…", – приводит слова диетолога Дилары Ахметовой Комсомольская правда.

"Когда мы не даем углеводы, которые организм привык использовать в качестве энергии, но даем много жиров, организм запускает процессы, превращая эти жирные кислоты в кетоновые тела, которые он может использовать как альтернативный источник энергии вместо углеводов", – рассказала Сегодня диетолог Александра Жицкая.

Кето диета – меню. Формула, по которой составляется рацион:

75% рациона – жирная пища;

Пятая часть рациона – белки;

5% рациона – углеводы.

Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в понедельник

Завтрак. Омлет с салом. Взбейте яйца и отправьте на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, в конце приготовления присыпьте яичницу измельченной зеленью и порезанными оливками.

Омлет с салом. Взбейте яйца и отправьте на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, в конце приготовления присыпьте яичницу измельченной зеленью и порезанными оливками. Обед. Салат из огурцов и капусты с сыром, авокадо и семенами льна, сбрызнутый растительным маслом. Запеченная говядина.

Салат из огурцов и капусты с сыром, авокадо и семенами льна, сбрызнутый растительным маслом. Запеченная говядина. Полдник. Йогурт и орехи.

Йогурт и орехи. Ужин. Запеченная скумбрия и овощи на пару.

Легкая кето диета – рецепты и меню на неделю для женщин. Что есть во вторник

Завтрак . Вареные яйца с ветчиной и листьями салата.

. Вареные яйца с ветчиной и листьями салата. Обед. Авокадо, перемятое с зеленью и сыр, сбрызнутый растительным маслом.

Авокадо, перемятое с зеленью и сыр, сбрызнутый растительным маслом. Полдник. Сырники со сметаной, орехами, семечками и ягодами.

Сырники со сметаной, орехами, семечками и ягодами. Ужин. Запеченный лосось и салат из огурцов и капусты, сбрызнутый растительным маслом.

Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в среду

Завтрак. Запеченные куриные бедрышки и кабачок, запеченный в духовке. Порежьте кабачок не очень толстыми кружочками, смажьте растительным маслом и доведите до готовности в духовке.

Запеченные куриные бедрышки и кабачок, запеченный в духовке. Порежьте кабачок не очень толстыми кружочками, смажьте растительным маслом и доведите до готовности в духовке. Обед. Салат из капусты, листьев салата и слабосоленой горбуши. Взбрызните блюдо растительным маслом.

Салат из капусты, листьев салата и слабосоленой горбуши. Взбрызните блюдо растительным маслом. Полдник. Ряженка с орехами и семечками.

Ряженка с орехами и семечками. Ужин. Мидии, тушеные с чесноком и сыром. Спаржевая фасоль, приготовленная на пару.

Легкая кето диета – рецепты и меню на неделю для женщин. Что есть в четверг

Завтрак. Яичница с ветчиной и овощи, приготовленные на пару.

Яичница с ветчиной и овощи, приготовленные на пару. Обед. Жареный сом и салат из капусты, огурцов и оливок с семечками, сбрызнутый растительным маслом.

Жареный сом и салат из капусты, огурцов и оливок с семечками, сбрызнутый растительным маслом. Полдник. Творог с ягодами и орехами.

Творог с ягодами и орехами. Ужин. Креветки, тушенные с сыром, и листья салата.

Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в пятницу

Завтрак. Омлет с сыром и авокадо.

Омлет с сыром и авокадо. Обед. Отбивная из свинины и запеченные грибы, политые растительным маслом и присыпанные семенами.

Отбивная из свинины и запеченные грибы, политые растительным маслом и присыпанные семенами. Полдник. Кефир с орехами.

Кефир с орехами. Ужин. Запеченная красная рыба и салат из капусты и огурцов, политый растительным маслом.

Легкая кето диета – рецепты и меню на неделю для женщин. Что есть в субботу

Завтрак. Творожный омлет – взбейте яйца с творогом и отправьте смесь на разогретую и смазанную растительным маслом сковороду. Готовый омлет можно присыпать орехами.

Творожный омлет – взбейте яйца с творогом и отправьте смесь на разогретую и смазанную растительным маслом сковороду. Готовый омлет можно присыпать орехами. Обед. Салат из запеченной говядины, капусты огурцов и листьев салата, политый растительным маслом и присыпанный семечками.

Салат из запеченной говядины, капусты огурцов и листьев салата, политый растительным маслом и присыпанный семечками. Полдник. Сыр, политый растительным маслом, с орехами.

Сыр, политый растительным маслом, с орехами. Ужин. Запеченные куриные бедрышки и овощи, приготовленные на пару.

Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в воскресенье

Завтрак. Отваренные яйца, авокадо и листья салата.

Отваренные яйца, авокадо и листья салата. Обед. Бекон и салат из огурцов и капусты, политый растительным маслом, и присыпанный семенами.

Бекон и салат из огурцов и капусты, политый растительным маслом, и присыпанный семенами. Полдник. Сырники со сметаной и орехами.

Сырники со сметаной и орехами. Ужин. Запеченный лосось с листьями салата.

Легкая кето диета – до и после

Пользовательница Instagram под ником ketozza показала, как выглядела до кето диеты и после нее. По словам пользовательницы, до диеты – 12 января 2018 года – она весила 67 кг, а после – 26 марта 2018-го – 60,4 кг.

Легкая диета кето: фото до

Интернет-пользовательница ketozza утверждает, что диета кето помогла ей сбросить почти 7 кг / Скриншот с instagram.com/ketozza

Легкая диета кето: фото после

Интернет-пользовательница ketozza утверждает, что диета кето помогла ей сбросить почти 7 кг / Скриншот с instagram.com/ketozza

Легкая кето диета – до и после

Пользовательница Instagram Евгения также показала фото до и после диеты и написала, что за два месяца похудела на 11 кг.

"…с основных объемов ушло в общей сумме 25 сантиметров, я уже привыкла и не чувствую, но окружающие видят мои изменения…", – поделилась keto.jenia.