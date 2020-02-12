Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы

Кето диета может привести к плачевным последствиям, не стоит ее приписывать себе самостоятельно.
Кето диета – это сокращенное название кетогенной диеты, которая предусматривает урезание количества углеводов в рационе до минимального количества – 20-50 г в сутки, то есть такая диета является низкоуглеводной.
Главред решил объяснить, что такое кето диета, собрать отзывы экспертов и составить легкое меню на неделю для женщин.Что такое кето диетаНазвание диеты происходит от процесса кетоз, который запускается в организме после того, как он теряет возможность получать энергию привычным путем – сжигая запасы глюкозы, которые появлялись благодаря потреблению углеводов.
Кетозом называется процесс, во время которого для получения энергии организм прибегает к расщеплению жиров. В результате расщепления жиров в организме появляется новый источник энергии – кетоны (кетоновые тела).
Легкая кето диета – меню. Что можно есть на кето диете:
- Мясо и птица;
- Сало;
- Рыба и морепродукты;
- Яйца;
- Зеленые овощи;
- Зелень;
- Авокадо;
- Оливки;
- Орехи;
- Семена;
- Грибы;
- Немного молочных продуктов;
- Немного ягод – крыжовник, смородина, малина, черника;
- Соль;
- Растительные масла.
Лучше не есть за три часа до сна. Чтобы тело приходило в норму быстрее, стоит больше двигаться – в день минимальное количество шагов должно составлять 10 тысяч.
Легкая кето диета – продукты, которые нельзя есть:
- Изделия из переработанного мяса (колбасы, сардельки, сосиски);
- Сахар;
- Фрукты;
- Сухофрукты;
- Сладости;
- Мучные изделия;
- Крахмалистые овощи и злаки (в частности, картофель и кукуруза).
Также нельзя пить спиртные напитки.
Чтобы диета кето не навредила организму, перед тем, как в нее входить, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, иначе – возможен плачевный исход.
Кето диета противопоказана людям, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, тем, кто страдает диабетом, имеет болезни почек, желудка или сердца. Также такую диету не стоит соблюдать беременным женщинам и женщинам, которые кормят ребенка грудью.
Легкая кето диета – вред:
- Из-за урезания количества углеводов в женском организме может нарушиться синтез половых гормонов – эстроген, прогестерон;
- Кетоны в больших количествах отравляют организм;
- Диета кето может привести к появлению камней в почках и мышечной дистрофии. Такие последствия возможны, если долго сидеть на диете;
- Урезание количества углеводов приводит к быстрой утомляемости;
- Возможны проблемы со стулом.
Кето диета часто обсуждается на форумах, о ней высказалось много экспертов, и многие из них предупреждают, что в такой рацион лучше не входить самостоятельно, необходимо советоваться с врачом.
Легкая кето диета – отзывы экспертов:
"…кето-диета – это лечебный протокол питания, который нужно использовать строго по назначению врача. То есть, нельзя просто так взять и завести свой организм в кетоз, только потому, что вы так решили", – приводит слова диетолога Марии Ревун mixsport.pro.
Эксперт отметила, что организму необходимо время, чтобы перестроиться на режим кетоза, и его необходимо правильно настроить.
"Без врача это сделать сложно, ведь нужны специальные аппараты, которые регулируют уровень кетоновых тел в крови. Если их уровень слишком высокий, начинается окисление организма и человек даже может впасть в кому", – предупредила диетолог.
"Кето диета – довольно экстремальный вид диеты. Отказ от углеводов грозит срывами на неправильное питание, головными болями, слабостью, ознобом. При резком переходе на кето диету может возникнуть обострение панкреатита и другие проблемы со здоровьем…", – приводит слова диетолога Дилары Ахметовой Комсомольская правда.
"Когда мы не даем углеводы, которые организм привык использовать в качестве энергии, но даем много жиров, организм запускает процессы, превращая эти жирные кислоты в кетоновые тела, которые он может использовать как альтернативный источник энергии вместо углеводов", – рассказала Сегодня диетолог Александра Жицкая.
Кето диета – меню. Формула, по которой составляется рацион:
- 75% рациона – жирная пища;
- Пятая часть рациона – белки;
- 5% рациона – углеводы.
Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в понедельник
- Завтрак. Омлет с салом. Взбейте яйца и отправьте на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, в конце приготовления присыпьте яичницу измельченной зеленью и порезанными оливками.
- Обед. Салат из огурцов и капусты с сыром, авокадо и семенами льна, сбрызнутый растительным маслом. Запеченная говядина.
- Полдник. Йогурт и орехи.
- Ужин. Запеченная скумбрия и овощи на пару.
Легкая кето диета – рецепты и меню на неделю для женщин. Что есть во вторник
- Завтрак. Вареные яйца с ветчиной и листьями салата.
- Обед. Авокадо, перемятое с зеленью и сыр, сбрызнутый растительным маслом.
- Полдник. Сырники со сметаной, орехами, семечками и ягодами.
- Ужин. Запеченный лосось и салат из огурцов и капусты, сбрызнутый растительным маслом.
Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в среду
- Завтрак. Запеченные куриные бедрышки и кабачок, запеченный в духовке. Порежьте кабачок не очень толстыми кружочками, смажьте растительным маслом и доведите до готовности в духовке.
- Обед. Салат из капусты, листьев салата и слабосоленой горбуши. Взбрызните блюдо растительным маслом.
- Полдник. Ряженка с орехами и семечками.
- Ужин. Мидии, тушеные с чесноком и сыром. Спаржевая фасоль, приготовленная на пару.
Легкая кето диета – рецепты и меню на неделю для женщин. Что есть в четверг
- Завтрак. Яичница с ветчиной и овощи, приготовленные на пару.
- Обед. Жареный сом и салат из капусты, огурцов и оливок с семечками, сбрызнутый растительным маслом.
- Полдник. Творог с ягодами и орехами.
- Ужин. Креветки, тушенные с сыром, и листья салата.
Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в пятницу
- Завтрак. Омлет с сыром и авокадо.
- Обед. Отбивная из свинины и запеченные грибы, политые растительным маслом и присыпанные семенами.
- Полдник. Кефир с орехами.
- Ужин. Запеченная красная рыба и салат из капусты и огурцов, политый растительным маслом.
Легкая кето диета – рецепты и меню на неделю для женщин. Что есть в субботу
- Завтрак. Творожный омлет – взбейте яйца с творогом и отправьте смесь на разогретую и смазанную растительным маслом сковороду. Готовый омлет можно присыпать орехами.
- Обед. Салат из запеченной говядины, капусты огурцов и листьев салата, политый растительным маслом и присыпанный семечками.
- Полдник. Сыр, политый растительным маслом, с орехами.
- Ужин. Запеченные куриные бедрышки и овощи, приготовленные на пару.
Легкая кето диета – меню на неделю для женщин и рецепты. Что есть в воскресенье
- Завтрак. Отваренные яйца, авокадо и листья салата.
- Обед. Бекон и салат из огурцов и капусты, политый растительным маслом, и присыпанный семенами.
- Полдник. Сырники со сметаной и орехами.
- Ужин. Запеченный лосось с листьями салата.
Легкая кето диета – до и после
Пользовательница Instagram под ником ketozza показала, как выглядела до кето диеты и после нее. По словам пользовательницы, до диеты – 12 января 2018 года – она весила 67 кг, а после – 26 марта 2018-го – 60,4 кг.
Легкая диета кето: фото до
Легкая диета кето: фото после
Легкая кето диета – до и после
Пользовательница Instagram Евгения также показала фото до и после диеты и написала, что за два месяца похудела на 11 кг.
"…с основных объемов ушло в общей сумме 25 сантиметров, я уже привыкла и не чувствую, но окружающие видят мои изменения…", – поделилась keto.jenia.