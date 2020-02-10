Украина не готова к атаке: врач МОЗ сделала тревожное заявление о коронавирусе

Врач Минздрава заявила, что Украина не готова бороться с коронавирусом / Фото Reuters

С декабря прошлого года по миру из Китая распространяется опасный коронавирус нового типа, который уже унес жизни многих людей. Врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская из-за этого вспомнила эпидемию кори в Украине и предупредила, что наша страна на сегодня совершенно не готова противостоять коронавирусу 2019-nCoV.

Врач сделала громкое заявление в эфире ObozTV о том, что в Украине практически полностью разрушены системы противоинфекционной защиты.

Врач обнародовала данные о том, что по состоянию на 10 февраля в Украине, к счастью, еще нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, а в мире от него уже умерло 910 человек.

"У нас была эпидемия кори. Как вы думаете, она показала нашу готовность? Мы вошли в тройку мировых лидеров (по уровню распространения болезни. – ред.)! О чем можно говорить? О какой готовности?! Ломать не строить. Чтобы теперь что-то создать, надо консолидировать все усилия. На сегодняшний день желание такое есть. Будет ли политическая воля – я не знаю", - сказала доктор.

Также Глубовская сообщила, что в разрекламированном втором этапе медреформы, который страртует уже с 1 апреля, почему-то "забыли" об инфекционных стационарах.

"Инфекционные стационары совершенно не включены в финансирование. Сейчас министерство знает об этой проблеме и пытается решить. Но однозначно, это социальные больные, и это будет сопровождаться сокращением медицинского персонала", – предупредила Голубовская.

"Если не будет предусмотрено финансирование инфекционных стационаров из бюджета Украины, как было прежде, то они сразу же пострадают первыми. Они не выдержат, понимаете? А это национальная безопасность страны. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. То ли это специально пропустили, то ли необдуманно – но это национальная безопасность!" – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в киевском вузе из-за студента-китайца полностью закрыли один из этажей. 10 февраля, в Киеве в восьмом корпусе Национального авиационного университета стало плохо студенту из Китая, он потерял сознание. После инцидента декан распорядился полностью закрыть этаж из-за возможного нового китайского вируса - коронавирус, на месте происшествия работали медики, сообщает канал в Telegram Киев Сейчас.

Также Главред писал, что украинцев срочно эвакуируют Китая. Так, по информации МОЗ, 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс. Кабмин дал такое распоряжение в связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй коронавируса 2019-nCoV.