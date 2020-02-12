  1. Главная
  3. Здоровье

Самая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делать

12 февраля 2020, 11:52

Прогноз магнитных бурь обещает накал страстей и серьезный удар по здоровью даже людей крепких и выносливых.

Мощнейшая магнитная супербуря скрутит в рог – как спастись
Мощнейшая магнитная супербуря скрутит в рог – как спастись / 1zoom.ru

Мощная магнитная буря в 5 баллов ожидает нас в марте. Настолько сильно геомагнитная обстановка Земли не накалялась уже несколько месяцев, в основном "щадя" землян и отделываясь штормами в 3-4 балла.

Магнитная буря 4 марта 2020 будет уровня G1. Правда, на следующий день она пойдет на спад: уже 5 марта 2020 эксперты прогнозируют магнитную бурю в 4 балла.

Не только метеозависимым, но и людям здоровым и с крепким иммунитетом стоит в эти дни держать под рукой нужные лекарства – в первую очередь от головных болей и скачков давления. Раздражительность, апатию и скачки давления стоит лечить теплым чаем с мятой.

Читайте такжеШарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020Головные боли в эти дни могут доходить до мигреней и рвоты. Многие будут жаловаться на проблемы со сном, а добрать отнятые бессонницей часы в дневное время не выйдет: буря приходится на середину рабочей недели.

Сердце может отреагировать на бурю тахикардией, а суставы – болевыми ощущениями. Людям, у которых есть хронические проблемы по этой части, необходимо держать аптечку поближе.

Небольшой репетицией жуткого метеошторма в марте можно считать приближающийся метеоудар в 4 балла, который накроет Землю через недельку: магнитная буря 17 февраля 2020 будет однодневной и больше всего отразится на здоровье головы и сосудов, нежели остальных органов.

Прогноз магнитных бурь на февраль-март 2020
Прогноз магнитных бурь на февраль-март 2020

В дни магнитных бурь стоит отказаться от алкоголя и кофеина, заодно убрав из рациона жирную пищу, почаще проветривать помещения и сверх меры не напрягаться. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Геомагнитная обстановка может резко меняться – так что лучше следите за прогнозами магнитных бурь на нашем сайте, мы постараемся давать всю информацию максимально оперативно.

магнитная буря магнитные бури метеоудар
Сейчас вы просматриваете новость «Самая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делать». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:08
Samsung существенно снизила цены на смартфоны серии Galaxy S10
12:06
В Украину идет циклон Tomris: синоптик рассказала, чего ждать от погоды Видео
12:05
"Закройте курву": в Сети обругали Федину за митинг у стен ГБР Видео
11:58
Переименовали, Карл: под Одессой дали новое имя бюсту Маркса
11:52
Самая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делать Видео
11:39
У Зеленского рассказали, состоятся ли выборы на Донбассе осенью 2020 года
11:35
"Эмоции доминируют": Сытник упрекнул Авакова из-за поста про идиота
11:35
Мода 2020 – в моду входят яркие желтые пальто и цветные плащи фото Фото
11:12
Первый брифинг Ермака как главы Офиса президента - основные тезисы Видео
11:11
Киеву выгоднее демонтировать Шулявский мост и построить новую развязку - эксперт
11:07
Под стены Кабмина стянули сотни фур: в чем причина
11:05
Кейт Бекинсейл поиграла с киской новой игрушкой - видео Видео
10:56
"Россия - агрессор": в Меджлисе выступили против подачи воды в Крым
10:45
Почему Богдан проиграл мнение
10:42
В Украине готовят второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными
10:36
Боевика "ДНР" Черного Ленина задержали по запросу Украины - росСМИ
10:30
Не отпускай 3 и 4 серия смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
10:25
Погода на сегодня: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:19
"Я уйду": Сытник озвучил условие своей отставки с поста главы НАБУ
09:57
"Варшава заигралась": в РФ "наехали" на Польшу из-за Второй мировой войны
09:56
"Продать нас за воду": Чубаров жестко распек Арахамию из-за заявления о Крыме Видео
09:55
"Стреножить агрессора": Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни
09:50
Зеленский медленно превращается в президента мнение
09:30
Одруження наосліп 6 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
09:29
Борьба за умы: Зеленский поручил открыть программу по привлечению молодежи ОРДЛО
09:23
На популярном курорте Украины - массовое отравление: 14 человек в больнице
09:03
Появились конкуренты: рейтинг Путина рекордно обвалился
08:59
Отнюдь Беларусь: американский дипломат назвал новую цель Путина и Кремля
08:30
Три причины, почему Богдан ушел в отставку мнение
08:28
Стала известна зарплата генпрокурора Рябошапки
08:07
Секс-скандал в РФ: учительницу заподозрили в интиме с 15-летним учеником - видео 18+
07:56
Гороскоп на 12 февраля всех знаков Зодиака: любовная головоломка и амуры на работе Видео
07:33
Почему снова дорожает ремонт Шулявского моста мнение
07:27
Пресс-службу нового главы ОП возглавила экс-шеф-редактор L’Officiel Online
07:03
Число жертв коронавируса снова возросло: свежие данные
06:55
Самая красивая украинка снялась топлес - фото
06:41
Уснул и проблемы притянул: почему нельзя спать в украшениях
06:16
"Крокодил челюстей не разжимает": политолог высказался о возвращении Крыма
05:55
Что подарить каждому знаку Зодиака
05:30
Эксперт показала упражнения для женщин 40 лет дома - фото
05:04
Самые модные стрижки 2020 для женщин 40+, которые отлично молодят фото Фото
04:27
Можно заработать инфаркт: врач рассказала об опасности популярных препаратов
03:52
"Полный коллапс": украинцев предупредили об отключении отопления и электроэнергии
03:01
Кончайте, девочки: как добиваться женского оргазма и причем тут точка G
02:22
"Богдан "подсел" на политику, как на наркотик": политолог оценил назначение Ермака
01:39
Экономист озвучил радикальный метод защиты от российской агрессии
01:30
"Сдача на сквиртолога": Руки-базуки снялся в порно видео
01:30
На Донбассе уничтожил себя шпион "ДНР"
00:56
Вот вам хрены: в Москве прикатили к польскому посольству полную тачку фаллоимитаторов Видео
00:19
12 февраля – какой сегодня праздник: День Дарвина и Трехсвятие, приметы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять