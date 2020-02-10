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Трамп спрогнозировал, что способно убить коронавирус

10 февраля 2020, 22:27

ПРезидент США рассказ

Дональд Трамп
Трамп спрогнозировал конец эпидемии жуткого вируса из Китая / Фото Reuters

Опасный коронавирус бушует по миру и каждый день от страшного недуга умирают люди. На фоне этой жуткой информации, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конец эпидемии нового китайского вируса 2019-nCoV настанет в апреле нынешнего года.

Как пишет CNN лидер американцев выдвинул гипотезу, что "жара должна убить вирус".

"Вообще говоря, жара убивает этот тип вируса. Это было бы хорошо", - сказал Трамп.

Также он отметил, что Китай "хорошо справляется" с коронавирусом, несмотря на распространение болезни и рост числа летальных случаев.

Ранее Главред писал, что лондонский ученые спрогнозировали пик распростанения коронавируса на конец февраля. Ученые смогли разработать математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда и начала распространяться эпидемия.

"Ситуация достаточно неопределенная, а потому точную дату назвать сложно. Но исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", - цитирует одного из авторов модели Адама Кухарского издание Bloomberg.

Также ученые шокировали информацией о том, что у коронавируса появились новые симптомы – диарея и кишечное расстройство, уточнили врачи. Заодно они уточнили, как передается коронавирус, который ранее переименовали, – оказывается, может и через фекальные массы.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Medical Association, у 10% пациентов больницы Уханя болезнь началась не с затрудненного дыхания и лихорадки – а с диареи и тошноты. Так что можно смело утверждать, что расстройство пищеварительного тракта в ряде случаев может квалифицироваться как симптом коронавируса.

Коронавирус это

Китайский коронавирус (2019-nCoV) — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Вызывает заболевания дыхательных путей.

Может вызывать острый респираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо вакцины и методы профилактики.

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