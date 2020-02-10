Жуткие последствия магнитных бурь – ученые ошарашили заявлением

Супершторм и магнитные бури – ученые напугали прогнозом / 1zoom.ru

Магнитные бури влияют не только на самочувствие людей, но и на электронное оборудование. Хотя ранее утверждалось, что магнитные возмущения опасны лишь для метеочувствительных людей, а техника, мол, крепче и выносливее.

Так что магнитная буря в 5 баллов, что несется к Земле, вполне может сказаться и на работе гаджетов.

Как пояснили ученые из Университета Уорика и Британской антарктической службы, раз в три года Землю накрывает супершторм – магнитная буря, способная нарушить работу даже спутников в космосе. И это не говоря уже про компасы в телефонах, навигационные системы GPS, банковское или авиационное оборудование, отмечается в их исследовании, что опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. В документе приведена аналитика магнитных колебаний за последние 150 лет.

Причем с каждым годом ущерб от подобных бурь растет – ведь растет количество используемой людьми техники.

"Эти супербури – события редкие, однако оценивать их вероятность необходимо, чтобы максимально смягчить их последствия. Это необходимо для защиты важнейшей национальной инфраструктуры", – пояснил автор исследования профессор Сандра Чепмен.

Читайте такжеШарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020Всего за последние сто пятьдесят лет прошло более 42 мощных магнитных бурь и 6 суперштормов. То есть в среднем одна сильная магнитная буря раз в три года и 1 супершторм раз в двадцать пять лет. Самой мощной стала буря 1859 года в Каррингтоне: тогда шторм обрушил работу телеграфных систем (причем не только в США), спровоцировав колоссальные убытки, и вызвал пожары.

Ранее ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле. Северный магнитный полюс Земли смещается с рекордной скоростью.