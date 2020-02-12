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Можно заработать инфаркт: врач рассказала об опасности популярных препаратов

12 февраля 2020, 04:27

Екатерина Амосова объяснила, чем чревато употребление нестероидных противовоспалительных обезболивающих препаратов.

Таблетки, самоубийство
Ибупрофен может быть опасен / volynnews.com

Для того, чтобы снять головную боль, боль в суставах и спине или зубную боль, украинцы часто употребляют различные обезболивающие препараты. Это может быть, к примеру, Ибупрофен или Ортофен.

Профессор, кардиолог Екатерина Амосова предупредила, что применение различных нестероидных противовоспалительных обезболивающих препаратов (НПВП), кроме препарата Аспирин, связано с повышением риска инфаркта и инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно эти риски касаются людей старшего возраста.

"Кроме того, их прием способен увеличивать артериальное давление и отеки за счет задержки почками натрия и воды, вызывая даже потребность в госпитализации. Это помимо угрозы кровотечений, в том числе желудочных вследствие эрозий и язвы, головной боли, головокружения, ухудшения сна", – написала Амосова в Facebook.

Применение НПВП противопоказано при нестабильной стенокардии, инфаркте, инсульте, а также перед и после кардиохирургических операций – эти препараты способны повышать риск тромботических осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

Амосова отметила, что факторы, от которых зависит величина сердечно-сосудистых рисков НПВП, окончательно не выяснены. Врач также предостерегла от одновременного употребления НПВП (с обезболивающей и противовоспалительной целью) и Аспирина (для тромбопрофилактики), так как имеет значение негативное взаимодействие этих препаратов.

Для минимизации сердечно-сосудистых рисков НПВП, Амосова рекомендует:

  • максимально ограничить применение НПВП;
  • при одновременной профилактической терапии Аспирином принимать Ибупрофен за 8 часов до или через 30 мин после приема Аспирина, а другие НПВП – за 2 часа до приема Аспирина;
  • у пациентов с имеющимися кардиологическими заболеваниями при возможности заменять НПВП на Парацетамол или даже на короткое – на глюкокортикостероиды (например, при осложнении инфаркта асептическим перикардитом);
  • при невозможности отказа от НПВП, например, у пациентов с сопутствующими артритом/артрозом, использовать для тромбопрофилактики вместо Аспирина другое антитромбоцитарное средство, например, Клопидогрел (Плавикс).

Напомним, ранее медики предупредили об опасности аспирина. В частности, аспирин может вызвать внутреннее кровотечение.

Как сообщал Главред, ранее в Украине после смерти пациента запретили аспирин. Лекарство было признано потенциально опасным

Екатерина Амосова Парацетамол аспирин ибупрофен Ортофен
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