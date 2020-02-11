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Похлебал и к врачу попал: назван самый вредный суп

11 февраля 2020, 15:23

Мы изо дня в день варим котлы варева, на которое возложена ответственная миссия - насытить желудки домочадцев, и даже не догадываемся, что супы бывают опасными!

Не все супы полезны для организма / Instagram

Если вы родом из СССР, то в вашем доме точно была, а может и осталась, традиция каждый день на обед кушать первое, второе и третье.

Так уж повелось, что в многих семьях обед без первого – вообще обедом не считается. Доходит до скандалов – если в доме муж, а свекровь тщательно контролирует его питание и не видит на столе суп.

И вот наши женщины варят изо дня в день, а бывает и сразу на несколько дней вперед – котлы варева, на которое возложена ответственная миссия - насытить желудки домочадцев. И якобы все для здоровья, ибо кто-то кому-то внушил, что день без похлебки обязательно приведет к болячке. День без супчика испортит желудок – поучают нас мамы и бабушки. При этом никто не берет ко вниманию мнение тех, кто вырвался из родного гнезда, и живет себе без ежедневного супа в полном здравии. Но сейчас не об этом.

В общем, получается, что суп в сознании многих женщин и мужчин – эдакое лекарство, которое и сил прибавит, и с кровати поднимет, если заболел.

При этом многие убеждены, что мы подсели на супы из бедности – так под соусом "полезности" в советские времена экономили. Одна-две картошки, лук, морковка, немного макарон, много воды, чуток соли, специи – и суп готов. Отсюда появилась, кстати, вредная привычка наедаться хлебом, который должен компенсировать "пустоту" супчика.

И вот эксперты ошеломили информацией о том, что среди разнообразия супов, которыми мы балуем своих родных, есть опасные для здоровья. Получается, что некоторые популярные супы вредны для здоровья, и вот почему.

Почему бульон из говяжьих костей вреден

Основа каждого супа – бульон. И вот этот наваристый бульон опасен! Запомните - многочисленные исследования доказали, что в говяжьих костях накапливаются соли тяжелых металлов. Если вы приготовили бульон из говяжьих костей, то готовьтесь к болячкам. То есть никогда не готовьте бульон на говяжьих костях, ибо вы никак не узнаете, где паслась корова или бык -  вполне вероятно, что на пастбищах вблизи промышленных заводов, в местах с плохой экологией.

И еще. Если вы думаете, что, заменив кости на мясо – проблема будет решена – ошибаетесь.  Да, говядина – мясо, которое полезнее чем свинина и даже курятина. Но если вы регулярно варите супчики на говядине – то вы своими руками открываете дверь и впускаете в дом болячки. Во-первых, супы говяжий бульон запрещен для тех, у кого артрит и подагра, слабая поджелудочная железа.

Во-вторых, в говядине содержится большое количество пуринов, при распаде которых образуется мочевая кислота. А когда мочевой кислоты много – заболевают наши почки и образуются камни в желчном пузыре.  

Почему вредны супы из субпродуктов

Ученые смогли доказать, что супы из субпродуктов опасны для здоровья, а польза от них вообще незначительна. Дело в том, что в печени и почках животных накапливается все самое вредное, что в течение своей жизни скушало животное.  А если вы приготовили суп из больного сердца, или сердечек, то вряд ли тот, кто похлебал такой суп будет здоровее.

Отметим, что некоторые из видов субпродуктов могут содержать в своем составе свинец, который замедляет познавательное и интеллектуальное развитие детей и увеличивает кровяное давление и вызывает сердечно-сосудистые болезни взрослых, кадмий, который влияет на кровяное давление и может служить причиной образования камней в почках, и другие тяжелые металлы, попадание которых в организм не сулит ничего хорошего.

И еще – в субпродуктах много вредного и опасного холестерина. А если холестерин накапливается, то человек начинает болеть. Избыток холестерина откладывается на стенках сосудов, поражая коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг, - сонные и позвоночные артерии, а также артерии нижних конечностей. Соответственно, у человека развиваются ишемическая болезнь сердца (ИБС), и может дойти до инфаркта и инсульта. 

Почему куриный суп вреден

Если у вас нет домашнего хозяйства, где вы сами выращиваете курей, или вы не покупаете курицу на рынке у знакомой бабушки – но именно домашнюю курицу, тогда забудьте о курином бульоне навсегда.

Дело в том, что ученые провели исследование и результаты его приводят в ужас. В одной кастрюльке варили курицу домашнюю, а во второй – курицу из магазина. Будете шокированы – из магазинной курицы не выварилось ни одно вредное вещество, которым производители напичкали курицу – антибиотики и опасные для человека гормоны роста остались. Следует обратить внимание на то, что даже длительная варка не дала результатов – вся гадость, которая была в курице, никуда не исчезла.

Поэтому если у вас остались иллюзии по поводу лечебного куриного бульона – то попрощайтесь с ними навсегда. Польза от такого супчика сродни теплой воды или чашки чая – только приятное ощущение тепла, которое приятно растекается по организму.  И все!

А супчик из домашней курицы – конечно, полезен.

Почему овощные супы бесполезны

Если вы думаете, что овощные супчики – это панацея, то разочаруем и вас. Оказалось, что при температуре свыше 55% в овощах "погибают" все витамины. То есть, овощной суп на выходе абсолютно бесполезен с точки зрения витаминов. Утолить голод – да, скушать что-то жидкое и теплое – да, а вот пользы – ноль. Конечно, на фоне остальных – это выход, только не стоит рассказывать детям о пользе такого блюда.

И еще.

Вы, наверное, заметили, что в последние годы в каждой продуктовой лавке можно купить суп быстрого приготовления. Это вредно и даже опасно, и это тема, которая требует отдельного внимания, ведь огромная часть народонаселения "сидит" на этих быстрых супчиках и даже не подозревает, как укорачивает себе жизнь.
Читайте такжеОт мяса куска будет рак и тоска: названо самое вредное мясоНапомним, ранее сообщалось, щавелевый, или как его еще называют, - зеленый борщ – лучшая пища для профилактики и лечения проблем с печенью. Врачи отметили, что щавелевый борщ, в состав которого входят морковь, щавель, лук и сметанная заправка гораздо полезнее для печени, чем его аналог на томатной пасте и свекле.

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