В ВОЗ поделились важными фактами о коронавирусе

Новый коронавирус назвали Covid-2019, сообщили в ВОЗ / Reuters

Изучение нового вируса из Китая - коронавирус - находится на раннем этапе, пока известно, что его инкубационный период может составлять от 1 до 14 дней.

Исследования вируса продолжаются, рассказала на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб, пишет РИА Новости.

По данным Telegram-канала агентства, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что новый вирус получил официальное название - Covid-2019.

"Мы все еще находимся на очень раннем этапе понимания этого вируса. Как он переносится, его источник, инкубационный период, клиническая картина, насколько он серьезен…", - заявила Шаиб.

Напомним, вирус в Китае убил 1 тысячу 16 местных жителей, 3 тысячи 996 - выздоровели. Всего в мире вирус подхватили 43 тысячи 108 человек. Вирус в Украине не зафиксирован, но его подхватили двое наших соотечественников на круизном лайнере Diamond Princess.

Ранее для обозначения нового китайского вируса использовали аббревиатуру nCov-2019, которая расшифровывается как "короновирус, обнаруженный в 2019 году".