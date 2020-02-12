Кончайте, девочки: как добиваться женского оргазма и причем тут точка G

Точка G. Иллюстративное фото / Durex

Тысячи и тысячи женщин не могут получить оргазм, если партнер пренебрегает стимуляцией их клитора.

Портал УНИАН собрал специальную подборку секс-поз (усиленных рекомендациями), которые помогут дамам лучше изучить собственное тело и получить новые сексуальные эмоции.

1. Софт-миссионерская. Мужчина - сверху, а женщина - снизу. Но обязательно нужно подложить ей под попу несколько подушек. Так проникновения пениса станут гораздо. глубже. Кроме того, активно будут стимулироваться точка G и клитор.

2. "Раком". Оба партнера - на коленях. Мужчина входит в женщину сзади. В такой позе дама получает стимуляцию точки G. Ежели же партнерше для оргазма нужна стимуляция клитора, то в такой позе она либо сама может ласкать его своими руками или секс-игрушки, либо отдать ее на откуп партнеру.

3. Выходка на коленях. Мужчина из двух стульев выбирает тот, у которого спинка покрепче. Затем раздвигает ноги. Женщина вместо лица садится ему на колени и ложит ножки на плечи. Оба могут получать незабываемое удовольствие - правда, не забывая применить вибратор для стимуляции клитора.

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