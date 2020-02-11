В ВОЗ обнадежили сроками появления вакцины от жуткого китайского вируса

В ВОЗ рассказали, когда будет создана вакцина от коронавируса / Фото Reuters

Свирепый коронавирус нового типа из Китая стремительно распространяется по странам мира, начиная с декабря прошлого года. Именно тогда вирус был обнаружен в городе Ухань. ВОЗ бьет тревогу из-за опасного недуга и заявляет, что первая вакцина от коронавируса может быть готова в течении 18 месяцев.

"Разработка вакцин и лекарств является важной частью программы исследований, но это лишь одна часть. Потребуется время на их разработку. Но, тем временем, мы не беззащитны. Есть много основных общественных мер, которые уже сегодня доступны и могут предотвратить заражение сегодня. К примеру, первая вакцина будет готова через 18 месяцев. Так что нужно использовать доступное оружие для борьбы с вирусом", - сказал журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет ТАСС во вторник, 11 февраля.

По его словам, инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток. У людей, находящихся в инкубационном периоде, нет клинических симптомов проявлений болезни.

Как ранее писал Главред, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42638.

Также ранее сообщалось, что китайский эксперт озвучил устрашающий прогноз относительно распространения китайского коронавируса, который уже убил больше тысячи людей. По его словам, количество смертей от пневмонии может быть огромным.

По оценкам экспертов, каждый зараженный человек может передать китайский вирус примерно 2,5 другим людям. Таким образом, "уровень атаки" может составить 60-80% населения мира. По словам Люнга, "это ужасно большое число". Даже если общая смертность составляет всего 1%, то число умерших все равно будет огромным.

"Заразится ли от 60 до 80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это придет волнами. Может быть, вирус ослабит свою летальность", - цитирует Люнга The Guardian.