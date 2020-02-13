Как похудеть после 50 лет: диетологи дали топ-5 советов

Упражнения для похудения для женщин после 50 должны быть мягкими/ Фото pixaby

Похудение после 50 лет дается нелегко. Дело в том, что в этом возрасте замедляется метаболизм. Кроме того, из-за менопаузы организму не хватает ресурсов, чтобы активно участвовать во всех физиологических процессах. Однако, сбросить вес в этом возрасте не является невыполнимой задачей. Эксперты дали полезные советы, как похудеть после 50 лет и что для этого нужно делать.

Как похудеть после 50 лет

Меню для женщин после 50 лет должно включать в себя специи и пряности. В результате исследований выяснилось, что люди, которые добавляют кайенский перец в пищу, испытывают меньше тяги к сладкой и жирной пище. Кроме того, как пишет журнал Freundin, специи и пряности стимулируют обменные процессы, что помогает сохранить или снизить вес.

Чтобы похудеть после 50 лет в домашних условиях, нужно кушать так, как это делают дети. В частности, есть медленно – это лучший способ поддерживать стройность. Эксперты утверждают, что пережевывание пищи не менее 30 секунд после каждого укуса вызывает ощущение сытости еще до того, как тарелка окончательно опустеет.

Регулярные упражнения – это еще один важный момент для похудения. Однако стоит учесть, что не каждый вид спорта подходит для занятий в возрасте после 50 лет. Нужно выбирать мягкие для организма нагрузки. В частности, подойдет плавание, пешие прогулки, езда на велосипеде.

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Диетологи советуют перестать считать калории. Вместо этого стоит выбирать здоровую, полезную пищу натуральную пищу. Такой способ является более эффективным в борьбе с лишним весом.

Чтобы похудеть, причем не только после 50 лет, нужно избавиться от одной вредной привычки – есть перед включенным телевизором или во время просмотра фильма. Эксперты выяснили, что еда перед телевизором заставляет человека потреблять на 13-25 процентов больше пищи. Причина этого в том, что внимание рассеивается и не сосредотачивается на еде. Поэтому для похудения важно принимать пищу без отвлекающих факторов.

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Напомним, диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина показала упражнения для женщин после 40 – эта тренировка поможет всегда быть в форме.