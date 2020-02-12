Власти Китая забили тревогу из-за нового пути распространения коронавируса

Коронавирус / Reuters

Сотрудники здравоохранения Гонконга частично эвакуировали жителей одного из многоквартирного дома из-за китайского коронавируса. Причиной такого решения стало заражение двух людей, живущих на разных этажах дома.

По данным CNN, во время предыдущей вспышки коронавируса в 2003 году трубы стали одной из главных причин распространения инфекции. В одном жилом комплексе зарегистрировали более 300 случаев заражения и 42 смерти как из-за проникновения вируса через неисправный водопровод.

Сейчас власти Китая проверяют, мог ли смертельный вирус распространиться через канализационную систему, потому что предварительный осмотр показал, что труба была отсоединена от водосточной трубы ванной комнаты.

По словам микробиолога Юена Квок-Юнга, неправильно запечатанная труба могла привести к распространению вируса.

Как ранее сообщал Главред, число жертв коронавируса на материковом Китае достигло 1113 человек