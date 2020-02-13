Сделала мужчинами: уборщица устроила групповой секс со школьниками и поплатилась

Соблазнение и секс. Иллюстративное фото / Fotolia

В российской глубинке, в Полтавском районе Омской области, уборщица интерната совратила несовершеннолетних подростков.

Такое сообщение опубликовал портал Новый Омск. По версии следствия, 32-летняя женщина 23 февраля 2019 года пригласила подростков 14-ти и 15-ти лет к себе домой.

Женщина угостила юношей выпивкой, а потом предложила секс с собой. Те не стали отказываться. Однако после рассказали обо всем другим воспитанникам интерната. Слухи дошли до руководства учреждения и уборщица уволилась.

Позднее против нее возбудили уголовное дело, поскольку подростки не достигли на момент секс возраста согласия (16-ти лет). 12 февраля Полтавский райсуд приговорил бывшую уборщицу к шести годам тюрьмы с четырехлетним испытательным сроком.

Напомним, ранее в одной из школ в российской Астрахани разгорелся скандал - 35-летнюю учительницу биологии заподозрили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником девятого класса.