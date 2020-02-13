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Помощь для скорострелов: надежные способы продлить секс для мужчин

13 февраля 2020, 03:01

В общем, для тех мужчин, которые страдают от быстрого секса, не все еще потеряно.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / УНИАН

Полагаем, что миллионы и миллионы дам неоднократно переживали в кухнях или в ванных по поводу того, что их мужчины неспособны выдерживать долгий темп секса.

Портал УНИАН собрал топ-5 способов, которые могут помочь тем женщинам, чьи мужчины страдают от скорострельности.

1. Лучшие друзья парней - лубриканты. Подойдут презервативы и смазки с анестетиком. Это поможет снизить чувствительность пениса, а соответственно, и оттянуть оргазм.

2. Суровая сдержанность. Настоящий любовник должен контролировать секс с невозмутимостью самурая. Одна из техник, к примеру, - прекращать стимуляцию пенисом перед приближением оргазма. Нужно отвлечься на что-нибудь (хотя бы на мысль - "А почему так хреново играет Динамо?"). И лишь затем - продолжать секс.

Читайте такжеКончайте, девочки: как просто и надежно доводить женщин до оргазма3. Между прочим - все мы дрочим. Именно этой бессмертной фразой Иосифа Бродского можно справиться с преждевременным оргазмом. В общем, парню нужно за несколько часов до секса помастурбировать. Это и поможет оттянуть оргазм.

4. Множество подходов. Хороший способ оттянуть оргазм - попробовать еще раз после первого. Стоит лишь отдохнуть немного. Второй секс обычно намного дольше первого.

5. Колечко, колечко,колечко, кольцо.  Эрекционное кольцо - секс-игрушка, предназначенная для того, чтобы максимально продлить эрекцию и тем самым отсрочить оргазм. Оно пережимает пенис и уменьшает отток крови.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 поз для секса, которые точно приведут к оргазму. Позднее эксперты рассказали, как добиться оргазма при анальном сексе.

  

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