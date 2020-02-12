"Есть тонкости": Гончарук объяснил, почему украинцев до сих пор не эвакуировали из Китая

Гончарук объяснил задержку эвакуации украинцев из Китая / УНИАН

Эвакуация по меньшей мере 80 украинцев из китайской провинции, зараженной смертельным коронавирусом, до сих пор не произошла. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему затягиваются сроки вывоза граждан из Хубэя.

По его словам, задержка эвакуации связана с минимизацией рисков распространения недуга по всей Украине и и является "вопросом нескольких дней", заявил премьер во время заседания Кабмина в среду, 12 февраля, передает пресс-служба ведомства.

"Мы продолжаем искать возможность, чтобы осуществить эвакуацию таким образом, чтобы не создавать дополнительных рисков для местного населения. Это - главная задача", - сказал Гончарук".

Также он отметил, что "есть тонкости с тем, как ведет себя эта инфекция", но Украина использует опыт организации эвакуации других стран.

"Как только мы будем на 100 процентов уверены, что эвакуация не создаст риска проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространение ее здесь, мы мгновенно выполним все необходимые эвакуационные действия", - отметил Гончарук. По его словам, это - "вопрос дней". "У нас самолет готов, несколько объектов определены, на котором потенциально может быть проведена эвакуация", - отметил глава правительства.

Эвакуация из Китая

Ранее украинка, которая находится в Китае, рассказала всю правду о ситуации в зараженной вирусом провинции. По словам Ирины Чуйко, эпидемия на спад не идет, вероятно город вернется к обычной жизни не раньше марта.

"Не хотела и не хочу уезжать до последнего – Ухань стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим и относительной безопасности для своего здоровья", – написала женщина в Facebook.

Кроме того, она рассказала, что находится в изоляции достаточно сложно, поэтому она решила вернуться в Украину.

"По всем украинским каналам несколько раз передавали подробности нашей эвакуации. Господин премьер-министр Алексей Гончарук лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, сто они полностью готовы к атаке коронавируса... Тем временем пан президент Зеленский проходил "перевірку на справжність", встречаясь с Папой Римским..." – отметила Чуйко.

Как ранее сообщал Главред, эвакуированные из Китая украинцы будут на протяжении двух недель находиться на карантине в учреждениях санаторного типа.