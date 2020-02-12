Миндзрав представил план борьбы с раком - кого спасут в первую очередь

В МОЗ поведали, как будут бороться с раком / Фото: УНИАН

Минздрав представил важную Стратегию по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.

О том какие цели она предусматривает сообщила на парламентских слушаниях профильный министр Зоряна Скалецкая, сообщает официальный сайт ведомства в среду, 12 февраля.

По ее словам, нужно добиться снижения заболеваемости раком, который можно предупредить.

"На сегодня это связано с общественным здоровьем - это иммунизация, соблюдение календаря прививок. В этом контексте стратегическая цель - максимальное внедрение мероприятий относительно устранения всех рисков, связанных с инфекцией гепатита В. Также это связано с возможностью внедрения, даже пилотными проектами, программ иммунизации против вируса папилломы человека", - сказала Скалецкая.

Также ьольшое внимание будет уделено популяризации здорового образа жизни.

"Впервые в бюджете Украины заложены деньги на информационные кампании", - подчеркнула Скалецкая.

Также с Минздраве хотят выявлять заболевание на ранних стадиях.

"Мы возлагаем много функционала и ожиданий на первичное звено, осведомленность семейных врачей относительно признаков и максимального реагирования на ранних этапах заболевания. Я знаю, что в Украине есть регионы, которые уже взаимодействуют - онкологическая служба тесно работает с первичным звеном, проводят тренинги, обучают, делятся знаниями", - сказала министр и призвала распространять эту практику.

Отдельным пунктом стратегии является создание условий для качественного лечения детских онкозаболеваний.

"Мы должны в этом году начать проводить не экспериментальную пилотную, а в нормальном потоке проводить трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток", - отметила Скалецкая.

"Одна из наших задач - иметь действительно качественный и правдивый сбор данных. Я надеюсь, что с применением электронных ресурсов, которые внедряются в здравоохранении, мы получим к концу года возможность оценить реальную картину, а значит и реально заложить деньги в бюджет для тех или иных методов диагностики и лечения", - подчеркнула министр.

Большое внимание, по ее словам, будет уделено кадровому вопросу, повышению квалификации врачей, в частности поддержке профессионального развития врачей, изменению в подходе в учебном процессе.

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Ранее Главред писал, что врачи-онкологи забили тревогу из-за резкого увеличения количества больных раком в Украине - более миллиона человек имеют онкологические заболевания, эта цифра растет с каждым годом. По словам врача-онколога Антона Шкиряка на сегодняшний момент пациент с этой страшной болезнью абсолютно брошен государством.

"На сегодняшний день мы имеем более миллиона онкобольных в государстве. Мы ежегодно обнаруживаем 140 тыс. новых случаев. Из этих 140 тыс. 30 тыс. людей умирают в течение первого года. Из этих 140 тыс. около 32% не получают полноценного специального лечения в связи со своей болезнью, то есть остаются без медицинской помощи", – рассказал Шкиряк.

Также напомним, врач-онколог Андрей Пылев сообщил, что одним из самых частых факторов риска возникновения онкозаболевания является чрезмерное потребление красного мяса, которое прошло химическую обработку. Спровоцировать рак может слишком горячая еда и вода, рассказал медик в эфире одного из российских каналов. К негативным изменениям в организме также могут привести кофе и шоколад.