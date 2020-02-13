Кто в группе риска: выяснился неожиданный нюанс о вирусе из Китая

Коронавирус уже подхватили более 60 тысяч человек / Reuters

Коронавирус, который бушует в Китае с декабря 2019 года и который убил уже 1369 человек, может быть более опасным для мужчин, чем для женщин. К такому выводу пришла Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Эксперты проанализировали половозрастной состав первых умерших в больницах Китая и выяснили, что две трети умерших от коронавируса – именно мужчины.

Большая уязвимость представителей сильного пола объясняется несколькими причинами:

среди мужчин больше курильщиков, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию;

не исключена генетическая предрасположенность к более тяжелому течению болезни;

женщины ведут менее активны в социуме, поэтому реже заражаются опасным вирусом.

Стоит отметить, что достоверных данных о том, что больше болеют именно мужчины, пока нет, пишут Известия.

"Практически для всех вирусных инфекций наиболее уязвимы две категории: дети до 5 лет и взрослые после 60. Что касается относительно большей смертности среди мужчин, то я бы назвал это пока не утверждением, а тенденцией. Дело в том, что у нас нет информации о половозрастном составе всех заболевших", - отметил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Отметим, ранее было установлено, что наиболее уязвимыми к коронавирусной инфекции являются люди старше 60 лет, особенно с сопутствующими патологиями - поражением легких (хронические бронхиты, бронхиальная астма и др.) и тяжелыми хроническими заболеваниями (гипертония, ишемия сердца, сахарный диабет); люди с различными формами иммунодефицита - ВИЧ-инфицированные, онкологические больные и пациенты после трансплантации органов.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что первая вакцина от коронавируса может быть готова в течении 18 месяцев.

К слову, в Украине эксперты советуют готовиться к распространению коронавируса. При этом они отмечают, что в стране система эпидемиологической защиты находится в неудовлетворительном состоянии.