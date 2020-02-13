В Китае назвали главный способ заражения смертельным коронавирусом

Коронавирус из Китая / Reuters

Китайские медики рассказали, как чаще всего переливается коронавирус COVID-19. По их словам, самый распространенный путь передачи - воздушно-капельный.

"Выделение вируса из испражнений больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она, как и раньше, чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт", - цитирует представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР издание Beijing News.

При этом он указал, что распространение китайского коронавируса через канализацию и вентиляцию жилых домов и больниц необходимо еще исследовать.

"Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, сотрудники здравоохранения Гонконга частично эвакуировали жителей одного из многоквартирного дома из-за нового способа распространения китайского коронавируса.