Половое празднество: эксперт рассказал, зачем в День святого Валентина нужен секс

В общем и целом, по словам эксперта, День всех влюбленных не может обойтись без секса.
Есть как минимум пять причин для пары устроить секс на День святого Валентина.
Такое мнение высказал авторитетный эксперт по отношениям Кайл Киллиан. По его словам, именно с данным праздником секс сочетается лучше всего. Интим ведь улучшает общее состояние организма. К примеру, секс снижает кровяное давление и вероятность гипертонического криза.
Далее, клинические исследования показывают, что иммунитет у людей, которые часто занимаются сексом, гораздо выше чем у тех, кто практикует интим редко.
К примеру, мужчины, имеющие секс от двух раз в неделю, снижают у себя риск сердечного приступа вдвое. Для дам же регулярные половые акты (правда, только те, которые приводят к оргазму) укрепляют мышцы тазового дна и решают проблемы с мочевым пузырем.
Напомним, ранее самый популярный Pornhub выпустил альбом о любви ко Дню святого Валентина. До этого легендарный глянцевый журнал для мужчин Playboy создал к данному празднику коллекцию нижнего белья.