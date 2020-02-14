Половое празднество: эксперт рассказал, зачем в День святого Валентина нужен секс

Секс. День Святого Валентина / Woman Project

Есть как минимум пять причин для пары устроить секс на День святого Валентина.

Такое мнение высказал авторитетный эксперт по отношениям Кайл Киллиан. По его словам, именно с данным праздником секс сочетается лучше всего. Интим ведь улучшает общее состояние организма. К примеру, секс снижает кровяное давление и вероятность гипертонического криза.

Далее, клинические исследования показывают, что иммунитет у людей, которые часто занимаются сексом, гораздо выше чем у тех, кто практикует интим редко.

К примеру, мужчины, имеющие секс от двух раз в неделю, снижают у себя риск сердечного приступа вдвое. Для дам же регулярные половые акты (правда, только те, которые приводят к оргазму) укрепляют мышцы тазового дна и решают проблемы с мочевым пузырем.

Напомним, ранее самый популярный Pornhub выпустил альбом о любви ко Дню святого Валентина. До этого легендарный глянцевый журнал для мужчин Playboy создал к данному празднику коллекцию нижнего белья.