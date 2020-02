Ученые рассказали, сколько людей жаждут секса втроем

Секс втроем / Delfi

Тема секса втроем уже который год уверенно лидирует в списке фантазий у многих тысяч пар.

К таком выводу пришли американские ученые (публикация в Journal of Sex & Marital Therapy) и их канадские коллеги (публикация в The Journal of Sex Research).

В обоих случаях специалисты пришли к выводу, что так либо иначе в сексе втроем участвовал приблизительно каждый пятый человек, проживающий в пределах континента Северная Америка.

Согласно другом исследованию — опросу 4 175 человек, проведенному Джастином Лехмиллером из Института Кенси - хотя бы раз хотело / фантазировало на тему секса втроем едва ли не подавляющее большинство респондентов — 95 процентов мужчин и 87 процентов женщин.

