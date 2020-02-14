Ученые рассказали, сколько людей жаждут секса втроем

В общем и целом, тема "третий - не лишний" всплывает в миллионах спален по всему миру.
Тема секса втроем уже который год уверенно лидирует в списке фантазий у многих тысяч пар.
К таком выводу пришли американские ученые (публикация в Journal of Sex & Marital Therapy) и их канадские коллеги (публикация в The Journal of Sex Research).
В обоих случаях специалисты пришли к выводу, что так либо иначе в сексе втроем участвовал приблизительно каждый пятый человек, проживающий в пределах континента Северная Америка.
Согласно другом исследованию — опросу 4 175 человек, проведенному Джастином Лехмиллером из Института Кенси - хотя бы раз хотело / фантазировало на тему секса втроем едва ли не подавляющее большинство респондентов — 95 процентов мужчин и 87 процентов женщин.
Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 советов, как устроить хороший секс втроем. Позднее психологи рассказали, почему люди хотят секса втроем