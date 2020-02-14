Диетолог рассказал, почему на завтрак нельзя есть бананы

Бананы на завтрак лучше есть с кашей / Фото pixabay.com

Кушать бананы на завтрак – очень плохая идея, поскольку фрукт на 25 процентов состоит из сахара. А это значит, что после резкого всплеска энергии человек, который съел банан натощак, очень скоро снова проголодается.

Диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок. По его словам, бананы можно назвать природными конфетами. Если бананы есть натощак, то такой завтрак приведет к увеличению уровня сахара в крови и спровоцируют обостренный аппетит, приводящий к перееданию. Об этом пишет журнал Times now.

Банан на завтрак - польза

Тем не менее Джоффри не отрицает пользу бананов. Бананы богаты калием, клетчаткой, магнием и другими необходимыми питательными веществами. Однако, одних лишь фруктов недостаточно, чтобы поддерживать организм до обеда.

Чтобы бананы на завтрак приносили пользу, их нужно сочетать с полезными жирами - арахисовым маслом, натуральным йогуртом, кашами, которые нейтрализуют действие сахара и предотвратят всплеск инсулина.

"Без такой балансировки многие преимущества бананов теряются, в то время как в крови увеличиваются уровни сахара и кислоты", – резюмировал эксперт.

Напомним, доцент кафедры наук о питании Университета Алабамы в Бирмингеме Бет Китчин заявила, что исключение бананов и винограда из рациона во время диеты является серьезной ошибкой в формировании рациона. Она отметила, что бананы и виноград содержат много клетчатки и воды, а это гораздо важнее, чем их калорийность.