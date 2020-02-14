В ВОЗ дали пугающий прогноз по коронавирусу

Китайский вирус могут подхватить около трети жителей планеты, предупредили в ВОЗ / Reuters

Соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при университете американского штата Флорида, эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини спрогнозировал, что коронавирус нового типа – Covid-2019 – могут подхватить около 30% жителей Земли.

Карантин может только замедлить распространение вируса, но не способен его остановить, приводит мнение эксперта Bloomberg.

По словам Лонджини, каждый заболевший передает вирус в среднем двум- трем людям.

"Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность (коронавируса – Ред.) передаваться (от человека к человеку – Ред.)", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что новый вирус не способны остановить изоляция и карантин.

Напомним, коронавирус нового типа был обнаружен в Китае, эпицентр – город Ухань – закрыт. Вирус попал в ряд стран, в частности, в Российскую Федерацию. В Украине его не зафиксировали.

Количество жертв нового вируса достигло 1 тысячи 383 человек, пневмонией заболели 64 тысячи 436 человек. Власти Китая сообщали, что в стране разработан действенный способ лечения пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус.