В ВОЗ дали пугающий прогноз по коронавирусу

Вирус из Китая не может остановить карантин, полагает эксперт.
Соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при университете американского штата Флорида, эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини спрогнозировал, что коронавирус нового типа – Covid-2019 – могут подхватить около 30% жителей Земли.
Карантин может только замедлить распространение вируса, но не способен его остановить, приводит мнение эксперта Bloomberg.
По словам Лонджини, каждый заболевший передает вирус в среднем двум- трем людям.
"Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность (коронавируса – Ред.) передаваться (от человека к человеку – Ред.)", – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что новый вирус не способны остановить изоляция и карантин.
Напомним, коронавирус нового типа был обнаружен в Китае, эпицентр – город Ухань – закрыт. Вирус попал в ряд стран, в частности, в Российскую Федерацию. В Украине его не зафиксировали.
Количество жертв нового вируса достигло 1 тысячи 383 человек, пневмонией заболели 64 тысячи 436 человек. Власти Китая сообщали, что в стране разработан действенный способ лечения пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус.