Интимные старания: психолог рассказала, без чего не бывает хорошего секса

Секс. Иллюстративное фото / Anews

Взять и улучшить качество сексуальных отношений в сложившейся паре вполне по силам каждому.

Об этом рассказала авторитетный психолог-сексолог Татьяна Павлова в интервью УНИАН. По ее мнению, качественные сексуальные отношения без взаимопонимания в паре практически невозможны. Поскольку, когда один из партнеров начинает раздражать другого во всех (и в самых мелочах), тем самым сжигая весь ранее накопленный запас доверия и уважения, то, соответственно, сексуальная тяга тихо угасает.

"Нельзя сказать, мол, мы прожили вместе тридцать лет и либидо упало. Нет, либидо упало, потому что вместо экспериментов вы делаете одно и тоже. Вместо того, чтобы разговаривать о сексе, решили повторить сюжет из порно, который не доставил удовольствия. Начинаете ругаться, теряете взаимосвязь", - рассказала Павлова.

Кроме того, по ее мнению, качественный секс в паре практически невозможен без психологического равновесия.

"Чтобы у людей был хороший секс, они должны любить и чувствовать друг друга, должен нравится запах друг друга. Да, этот человек может тебя периодически бесить (это нормально). Но попробуй представить рядом с собой утром в постели другого. Если ловишь себя на мысли: "В смысле, кто-то другой?", – все в порядке. Но я не говорю о зависимых отношениях: "О, только ты – мой эталон", - подытожила Павлова.

Напомним, ранее в Сети опубликовали подборку советов для мужчин насчет секса втроем. Позднее ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом.