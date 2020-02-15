Серьезная опасность: ученые рассказали, с какой жуткой болезнью связан секс

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В случае, если человек имел секс с десятью или более партнерами, то у него повышается риск появления раковой опухоли.

Об этом сообщает группа британских ученых. Они проводили исследование с участием 3185 женщин и 2537 мужчин в возрасте старше пятидесяти лет (постоянно проживавшими в Англии).

Большинство людей состояли в длительном браке, не курили сигареты и выпивали алкоголь не менее раза в неделю. Всех волонтеров ученые попросили подсчитать общее число партнеров, с которыми у них в течение жизни был анальный, оральный, вагинальный секс.

Полученные ответы были разделены на четыре категории. Во время анализа в первую очередь учитывались социально-экономический статус, этническая принадлежность, возраст, здоровье респондентов. Выяснилось, что и мужчины, и женщины, имевшие более десятка партнеров, гораздо чаще получали раковую опухоль.

Ученые утверждают, что практически все люди, имевшие множество сексуальных партнеров, хотя бы раз лечились от венерических и сопутствующих заболеваний. К примеру, вирус папилломы виновен в трети случаев развития онкологии. Если же человек будет отказываться от терапии, то возникнет рак шейки матки, саркома либо лимфома.

Напомним, ранее ученые пояснили, как постоянный секс спасает от опаснейшей болезни. До этого ученые рассказали, какие серьезные болезни грозят "забившим" на секс людям среднего возраста.