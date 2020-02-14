Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского

Вирус не задержит медицинская маска, отметил врач.
Известный врач и телеведущий – педиатр и кандидат медицинских наук – Евгений Комаровский сообщил, что есть шесть правил, которые помогут не подхватить новый китайский вирус – коронавирус нового типа (Covid-2019).
На протяжении всей поездки нужно носить медицинскую маску, поделился медик на своей странице в Instagram.
Врач подчеркнул, что маска не может задержать вирус, ее главная задача – сдержать выделения больного человека – слюни и сопли, которые разлетаются во время чихания и кашля.
Как не подхватить коронавирус в аэропорту и в самолете – шесть правил от Комаровского:
- Наденьте медицинскую маску перед входом в терминал аэропорта и не снимайте, пока не прибудете в жилье. Маски желательно менять каждые четыре часа;
- Нужно иметь при себе средства для дезинфекции рук – влажные салфетки или спреи. Такими средствами нужно пользоваться после контакта с предметами общего пользования;
- Нужно часто и тщательно мыть руки проточной водой с моющими средствами;
- Лучше поменьше ходить по салону самолета;
- Держитесь на расстоянии от других пассажиров;
- Лучше ничего не есть в самолете, поскольку для приема пищу нужно будет снять маску, а это нежелательно. Не стоит прикасаться к еде голыми руками.
Напомним, вирус нового типа был зафиксирован в Китае, его эпицентр – город Ухань – закрыли. Коронавирус пробрался в ряд стран, в частности, и в Россию. В Украине он не зафиксирован.
Число жертв вируса уже достигло 1 тысячи 383 человек. Китайские медики выяснили, что самый распространенный путь передачи коронавируса – воздушно-капельный.