Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского

Для защиты от коронавируса в дороге нужно соблюдать шесть правил, поделился Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач и телеведущий – педиатр и кандидат медицинских наук – Евгений Комаровский сообщил, что есть шесть правил, которые помогут не подхватить новый китайский вирус – коронавирус нового типа (Covid-2019).

На протяжении всей поездки нужно носить медицинскую маску, поделился медик на своей странице в Instagram.

Врач подчеркнул, что маска не может задержать вирус, ее главная задача – сдержать выделения больного человека – слюни и сопли, которые разлетаются во время чихания и кашля.

Как не подхватить коронавирус в аэропорту и в самолете – шесть правил от Комаровского:

Наденьте медицинскую маску перед входом в терминал аэропорта и не снимайте, пока не прибудете в жилье. Маски желательно менять каждые четыре часа;

Нужно иметь при себе средства для дезинфекции рук – влажные салфетки или спреи. Такими средствами нужно пользоваться после контакта с предметами общего пользования;

Нужно часто и тщательно мыть руки проточной водой с моющими средствами;

Лучше поменьше ходить по салону самолета;

Держитесь на расстоянии от других пассажиров;

Лучше ничего не есть в самолете, поскольку для приема пищу нужно будет снять маску, а это нежелательно. Не стоит прикасаться к еде голыми руками.

Напомним, вирус нового типа был зафиксирован в Китае, его эпицентр – город Ухань – закрыли. Коронавирус пробрался в ряд стран, в частности, и в Россию. В Украине он не зафиксирован.

Число жертв вируса уже достигло 1 тысячи 383 человек. Китайские медики выяснили, что самый распространенный путь передачи коронавируса – воздушно-капельный.